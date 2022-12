Bart Bruneel (SK Staden): “We wisten op voorhand dat het een overgangsjaar zou worden”

voetbal derde provinciale BSK Staden is een ploeg die zich de laatste jaren tussen tweede en derde provinciale wringt. Dit seizoen zitten de rood-witten, nu getraind door Chris Plaisier, in derde provinciale B. Bij de heropstart straks in januari staan ze op een gedeelde tiende plaats met 18 punten.

“We wisten op voorhand dat het een overgangsjaar zou worden”, opent sportief verantwoordelijke Bart Bruneel de debatten. “Lefst zes spelers hingen eind vorig seizoen de schoenen aan de haak en daarnaast waren er ook drie vertrekkers. Een haast niet in te vullen hiaat, maar we probeerden zo veel mogelijk eigen jongeren speelkansen in het eerste elftal te geven. We wisten dat dit niet probleemloos zou gebeuren. Toch hadden we net iets beter verwacht dan onze momenteel gedeelde tiende plaats.”

Opsteker

“In de eerste periode pakten we gelukkig al veertien punten en liep het toch iets meer naar wens. De maanden november en december waren desastreus, want we bleven maar liefst zeven matchen na elkaar zonder zege. Dat knaagde uiteraard aan de groep, maar gelukkig konden we net voor de winterstop onze laatste opdracht van het jaar 2022 tot een goed einde brengen. We wonnen met 0-1 op verplaatsing bij SK Roeselare-Daisel en dat was voor geheel de club toch een opsteker van jewelste. Een deugddoende zege die ons ook wat beter in de middenmoot van het klassement bracht.”

“Op 15 januari nemen we onze tweede start en staat er meteen een toch wel belangrijk duel thuis tegen hekkensluiter Kruiseke op het programma. Een niet te missen afspraak, want met een extra zege kunnen we voor de rest van het seizoen wellicht mikken op een rustige stek in die middenmoot.”

Scorend vermogen

“We weten ook waar het schoentje wringt. Coach Chris Plaisier zorgt voor goed voetbal en meestal zijn we de evenknie van onze tegenstanders. We missen echter scorend vermogen, want onze afwerking blijft te vaak ondermaats en dat kostte ons al heel wat punten. Naar volgend seizoen toe moeten de gesprekken met de trainers en met de spelers nog opgestart worden. Het is zeker de bedoeling dat we naar volgend seizoen toe onze sportieve lat weer iets hoger zullen leggen.”

