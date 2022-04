Bart Bruneel (SK Staden): “Via de barrages ons proberen te handhaven in tweede provinciale”

“Een wedstrijd zonder veel belang”, stelt Bart Bruneel, sportief verantwoordelijke van SK Staden. “Het is voor ons in elk geval positief dat we Otegem definitief achter ons konden houden en zo rechtstreekse degradatie naar derde provinciale konden vermijden. We spelen straks de barrages om het behoud en uiteraard zou het super zijn als we ons in tweede provinciale zouden kunnen handhaven. De match van zaterdag tegen Dottenijs kan dus als generale repetitie beschouwd worden zodat we met een goed gevoel die barrages kunnen aanvatten. Dinsdagavond vindt de trekking hiervoor plaats.”

Met eigen jeugd verder bouwen

“Onze visie is en blijft met onze eigen jeugd werken”, gaat Bart Bruneel gedreven verder. “Van die visie zullen we niet afwijken. Uiteraard kan dit af en toe met vallen en opstaan zijn en dat ondervonden we ook dit seizoen. Haast wekelijks staan er tien à elf eigen spelers op ons wedstrijdblad en daar zijn we fier over. Zo kunnen onze eigen jongeren de nodige ervaring opdoen en uiteraard is tweede provinciale een ideale leerschool voor hen. Hun jeugdig enthousiasme kostte ons geregeld punten. Naar pubieke belangstelling toe is het tevens een goede zaak om met eigen jeugd te spelen. In die optiek hebben we ook Nick Degroote als jonge trainer aangesteld om alles in goede banen te leiden. Voor onze spelersgroep zou het in elk geval een prima zaak zijn als we onze stek in tweede provinciale zouden kunnen behouden.”