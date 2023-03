Bart Biemans en Wezel in spannende titelstrijd: “Regelmaat zal het succesvolle concept worden”

voetbal eerste provinciale Martijn Leune en Veurne pakken belangrij­ke driepunter op het veld van Jabbeke: “Er volgen nog vijf finales”

SV Veurne heeft in de strijd om het behoud een cruciale overwinning geboekt op het terrein van hekkensluiter SV Jabbeke. De kustploeg boog een 1-0-achterstand aan de rust om in een 2-3-overwinning, dankzij een doelpunt van invaller Martijn Leune in de blessuretijd. Veurne blijft zo voorlaatste in de stand van eerste provinciale, maar komt tot op minder dan drie punten van Lauwe, Zedelgem en Oostnieuwkerke.