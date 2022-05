Bart Bevernage en VK Linden missen kans op promotie tegen KVE Drongen (0-2): “Zure nederlaag, maar we hebben er al een mooi seizoen opzitten”

voetbal interprovinciale eindrondeDe interprovinciale eindronde kent stilaan zijn ontknoping. Zo promoveert KVE Drongen volgend seizoen al zeker naar derde amateurklasse na een 0-2- zege bij het Leuvense VK Linden. Met twee goals binnen de eerste twintig minuten legden de Oost-Vlamingen de finale al vroeg in een definitieve plooi. Voor VK Linden is er donderdag eventueel nog een ultieme kans op het veld van KSV Rumbeke.

Drongen startte goed georganiseerd. De eerste kans was voor de thuisploeg, maar Somers mikte over het doelkader. Aan de overkant was het bij de eerste poging wél meteen raak. Samimi Darzikolahi gaf doelman Hannes het nakijken: 0-1 na amper vijf minuten spelen. Linden probeerde na die opdoffer het tij nog wel te keren, maar kreeg na twintig minuten spelen opnieuw een koude douche. Van Schoors mocht randje buitenspel doorgaan en legde de 0-2 binnen.

Na de pauze zette Linden alles op alles, met op het uur een goeie mogelijkheid voor Ramaekers, maar doelman Frans voorkwam de aansluitingstreffer. Drongen stond onder druk, maar plooide niet en wist tussendoor zelf ook nog een paar keer gevaarlijk tegen te prikken. Er waren nog een paar opstootjes, maar de overwinning kwam nooit echt in gevaar.

Laag blok

“We hadden twee felbevochten duels achter de rug”, klonk het achteraf bij ancien Bart Bevernage. “Deze match was helemaal anders. Als je al na vijf minuten op achterstand komt tegen een ploeg die heel laag in blok speelt, weet je dat het heel moeilijk wordt. We zijn meteen op zoek gegaan naar de aansluitingstreffer, maar de paar kansen die we kregen, hebben we jammer genoeg laten liggen. Ik vond ons voetballend duidelijk de betere ploeg, maar na de 0-2 zijn we er nauwelijks nog door geraakt. Dat is nu eenmaal voetbal.”

“Dit smaakt zuur”, moet Bevernage toegeven. “We speelden voor de derde keer op rij thuis, dus we hadden echt wel gehoopt om het voor eigen supporters af te maken. Dat is jammer genoeg niet gelukt. We gaan deze teleurstelling nu even laten bezinken. Dinsdag op training gaan we iedereen opnieuw proberen op te lappen voor de trip naar Rumbeke donderdagavond. Daar zitten we bovendien ook nog eens met drie geschorsten. Het gaat moeilijk worden. We hebben er al een heel mooi seizoen opzitten, maar we gaan die laatste kans toch zeker nog proberen te grijpen.”

Linden: Hannes, Bevernage, Tits, Pauwels, Loockx, Somers, Ramaekers, Michiels, Bukasa (52' Beka), Tejeda Fernandez (52' Rooseboom), Plützer.

Drongen: Frans, Vanpoucke, Vandevyvere, Baert, Tack, Samimi Darzikolahi (78' Van Schoors), De Bruyne, Smessaert, Lambrecht (68' Novo Rey), Ayala (68' De Rock), Pieters.

Doelpunten: 5' Samimi Darzikolahi ‘0-1), 21' Van Schoors (0-2).

Geel: Lambrecht, Bevernage, Vanpoucke, Tits, Loockx, Michiels, Pauwels, Küçükköse, Pieters.

Rood: 80' Pauwels (L, 2x geel).

