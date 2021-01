Bart Bauters (voorzitter Basket SKT Ieper) reageert op stopzetting amateurcompetities: “Blij dat er eindelijk duidelijkheid is”

BASKETBAL TOP DIVISION ONEBasketbal Vlaanderen besliste zondagmorgen, samen met Basketball Belgium en de AWBB, om de amateurcompetities in het basketbal vanaf de U14 stop te zetten. Geen totaal onverwachte beslissing, al hoor je hier en daar toch wel wat ontgoocheling. Bart Bauters, de voorzitter van Basket SKT Ieper, is vooral blij dat er eindelijk duidelijkheid is.

Bauters, preses van Ieper dat een mannenploeg in Top Division One heeft, was één van de mensen die aan een goed georganiseerde herstart van de competitie werkte. “Met de andere ploegen uit Top Division One waren we al enkele maanden in overleg met de bond om scenario’s voor een mogelijke herstart uit te werken”, vertelt de voorzitter van Ieper. “De deadline van eind januari als laatst mogelijke startdatum om opnieuw in groep te mogen trainen, kwam steeds dichterbij. Normaal zou er volgende week vrijdag een Overlegcomité zijn en ging er daarna wellicht duidelijkheid zijn, maar omdat dit Overlegcomité een week vervroegd werd, kwam er nu al duidelijkheid.”

En laat die duidelijkheid vooral hetgeen zijn dat de clubs echt nodig hadden. “We wisten met de huidige cijfers dat de kans op een herstart klein was, maar nu is er definitief duidelijkheid. Dat zorgt bij de clubs voor de nodige gemoedsrust, want de onzekerheid is weg. Dat neemt niet weg dat de ontgoocheling groot is, maar we weten niet waar we aan toe zijn.”

Geen uitzondering voor jeugd

Deze maatregel is er voor de top van de seniorencompetities, maar ook voor de jeugd vanaf U14. “Ik denk niet dat het veel verschil maakt. Iemand die graag basketbal speelt, is zijn fun nu kwijt”, gaat Bauters voort. “Natuurlijk is een competitie als Top Division One, waarbij het er semiprofessioneel aan toegaat en het meer dan alleen maar plezier is, wat anders. Ik had gehoopt dat er een tussenoplossing zou komen voor de schoolgaande jeugd, maar die is er helaas niet.”

Veel werk aan de winkel wel voor de club richting volgend seizoen. “Zodra we opnieuw met contact kunnen trainen, zullen we dat ook doen. Dat kan ik nu al zeggen. Hoe de voorbereiding op de nieuwe competitie zal verlopen, dat moeten we met het sportief comité bespreken. We weten nu hoe de situatie zit en kunnen kijken hoe we alles zullen aanpakken”, besluit de Ieperse preses.