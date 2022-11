Barry maakte al z’n tiende goal voor SK Beveren: “Topschutter worden is een doel, ik wil mijn stempel drukken”

Meer nog, zijn tiende doelpunt mocht gezien worden. Barry kapte zijn man uit achter het steunbeen en krulde de bal vervolgens enig mooi in de rechterbovenhoek. Een pareltje, al zette de man zelf zijn laatste doelpunt niet helemaal bovenaan zijn favorietenlijst. “Of dit mijn mooiste was? Neen, dat denk ik niet. Het doelpunt dat ik op Lommel maakte, waarbij ik de doelman helemaal verraste aan de eerste paal, staat er volgens mij nog net boven. Maar dit is wel een leuke nummer twee", lachte de aanvaller. “Ik had net zo’n controle achter het steunbeen gemist, maar ik voelde dat ik het nog eens moest proberen. Die keer is het gelukkig gelukt.” Het doelpunt kwam wel op een ideaal moment, op slag van rust. “Het was tot dan een middelmatige wedstrijd, ook van mezelf. Dat doelpunt heeft ervoor gezorgd dat we met meer vertrouwen aan de tweede helft konden beginnen. Jammer genoeg hebben we na de rust nog een doelpunt geslikt." De 2-1 van Barry ging er ook nog in, maar hij stond buitenspel op de kopbal van Mbokani. “Ik heb de beelden gezien, het was inderdaad net buitenspel. De bal van Dieumerci ging overigens naast.”