Barry kon eindelijk opnieuw scoren voor SK Beveren: “Wij hebben sterkste groep, maar promotiekansen zijn fifty-fifty”

“Deze overwinning was heel belangrijk, het was goed dat we meteen konden scoren en Ribeiro Costa aan het einde nog voor zekerheid kon zorgen”, aldus Barry achteraf. Een speler als Ribeiro Costa laten invallen, dat kunnen niet veel teams in deze competitie. “Er is veel concurrentie voorin, dus moet er af en toe geroteerd worden. Zo zat ik op de bank tegen Club NXT en heeft Mbokani ook op de bank moeten starten tegen RWDM. Het is het beste bewijs dat wij de sterkste groep hebben. Als iemand bij ons invalt, lijkt het alsof een titularis op het veld komt. Hoeveel kans ik ons geef op de promotie? Het is fifty-fifty voor mij. We staan achter door fouten in het begin van het seizoen. Die gelijke spelen tegen Anderlecht Futures en Virton wegen zwaar door. We moeten nog tegen hen, alles is dus nog mogelijk.”