Barend Winkels (Wellen) na de 4-2-zege tegen Nijlen: “Een late treffer begint stilaan mijn handelsmerk te worden”

Het grote verschil met vorig seizoen, is inderdaad wel dat Wellen dit soort wedstrijden toen niet kon winnen. “Dat is ook zo. In dat opzicht hebben we een weg afgelegd. Toen oogstten we veelal lof voor het mooie veldspel. Alleen koop je daar achteraf wel niets voor, als je puntenloos blijft. Nochtans was onze eerste helft tegen Nijlen helemaal niet slecht, maar pakken we toch weer iets te gemakkelijk die tegendoelpunten. We worden wel vaker met een tegenstander geconfronteerd, die ons in blok probeert op te vangen. Dan krijg je een eerder gesloten wedstrijdbeeld, omdat wij het natuurlijk ook niet helemaal gaan open zetten. Dat gebeurde dus na de rust, waarbij zij kansjes kregen op de counter. Wij hadden meer balbezit en zijn geduldig die opening blijven zoeken. Dat die bal in de slotseconden dan mijn hoofd raakt. Ja, het zal zo stilaan mijn handelsmerk worden zeker. Mij hoor je alvast niet klagen na mijn vijfde treffer van dit seizoen”, maakt Winkels voor ons de optelsom.