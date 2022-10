Barbara Nelen met goed gevoel naar Argentinië na winst met Gantoise op Dragons: “Op mentaal vlak belangrijk”

Na de 2-3-zege vorige week op Braxgata haalde landskampioen Gantoise het zaterdag met dezelfde cijfers op Dragons. Het was de 17-jarige Alexi Van Remortel die Gantoise na twaalf minuten op voorsprong bracht. Magali Roumen scoorde tegen voor Dragons, maar dankzij een treffer van Ambre Ballenghien ging de landskampioen toch met een 1-2-voorsprong de pauze in. In een heruitgave van het duel tussen de play-offfinalisten van de twee voorbije seizoenen bracht de Nederlandse Valerie Magis Dragons weer op gelijke hoogte. Negen minuten voor affluiten leverde een treffer van Hélène Brasseur - zij is de Gouden Stick bij de beloften - Gantoise drie punten op (2-3). Brasseur was dolgelukkig. Het was voor haar immers het eerste doelpunt ooit in de Eredivisie.

“We speelden in Brasschaat niet onze beste wedstrijd”, geeft Barbara Nelen toe. “Het was allemaal wat slapjes. Aan de andere kant is het altijd mooi om tegen topteams de volle buit te grijpen. Ook op mentaal vlak. We verloren recent immers punten tegen Racing en Watducks.”

Dat puntenverlies is Gantoise niet gewend, maar daar maakt Nelen zich geen zorgen om. “Als ik om de drie jaar een wedstrijd verlies, dan mag ik best tevreden zijn”, lacht ze.

Heruitgave play-offfinale

Dragons was de voorbije twee jaar dus de voornaamste uitdager van Gantoise, maar dit seizoen krijgt de Brasschaatse club de motor niet warm. Met tien op dertig staat Dragons in het klassement pas op de achtste plaats. “Dat is jammer, want het wederzijdse respect is groot”, zegt Nelen. “Dragons hockeyt wel veel beter dan het klassement doet uitschijnen.”

Voor de internationals was het zaterdag snel de spullen pakken. Enkele uren na het duel werd op Zaventem reeds verzamelen geblazen voor de Pro League-trip naar Argentinië. “Ik ben zeer blij dat me met de Red Panthers weer voor een nieuw Pro League-seizoen staan”, zegt Nelen. “Zo direct na de wedstrijd vertrekken is wel wat ongelukkig. Eerst vliegen we naar Buenois Aires. We blijven daar een nacht ter plaatse en een dag later gaat het naar Mendoza. Hockeyen in Argentinië is altijd een uitdaging. De sfeer is er zeer speciaal. Het wordt alweer een leerrijke ervaring.”