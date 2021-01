Baptiste Planckaert mist het voorjaar: “Lastig letsel nadat ik in november met knie tegen stuur stootte”

voetbal tweede provinciale A Nicolas Colanbeen: “De visie en warmte van LS Merendree beviel me”

19 januari Van voetballen is in de amateurreeksen voorlopig geen sprake. Voor veel clubs is de uitbouw van de spelerskern van volgend seizoen nu de prioriteit. Tweedeprovincialer LS Merendree haalde met Nicolas Colanbeen in ieder geval een ervaren verdediger in huis. Colanbeen geeft tekst en uitleg bij zijn keuze voor LS Merendree.