Baloise Ladies Tour komt op 9 juli naar centrum Eeklo: “Tegen dan kantelpunt in de pandemie?”

De Baloise Ladies Tour, opvolger van de BeNe Ladies Tour, keert deze zomer terug naar het Meetjesland. Nadat de internationale rittenkoers voor vrouwen vijf jaar te gast was in zowel St-Laureins (en Watervliet) als Zelzate wordt op 9 juli, daags na de proloog in Utrecht, de openingsrit in en rond Eeklo gereden.

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kon de Baloise Ladies Tour in de zomer van 2020 niet doorgaan. Zoals iedereen hopen ook de organisatoren van deze UCI-rittenkoers categorie 2.1 dat de pandemie tegen de zomer onder controle geraakt. Eerder werd bekend gemaakt dat de proloog, net als in 2019, in Utrecht wordt betwist. De korte tijdrit staat op donderdag 8 juli geprogrammeerd. Daags na deze inleiding verplaatst de Baloise Ladies Tour zich naar de hoofdstad van het Meetjesland. “We zijn verheugd opnieuw het Meetjesland te kunnen aandoen”, glundert organisator Geert Stevens. “In het verleden waren Sint-Laureins en Zelzate verschillende jaren vaste etappeplaatsen van onze internationale rittenkoers voor vrouwen. Dit jaar zal de wereldtop haar opwachting maken in Eeklo.”

Met of zonder publiek?

Vraag is hoe ver de strijd tegen de pandemie in juli staat. Zullen de mensen naar start en aankomst in het centrum van Eeklo mogen komen kijken? Kan een Vippakket worden aangeboden? “Ik hoop dat juli het kantelmoment wordt”, klinkt Stevens hoopvol. “Onze rittenkoers een tweede keer moeten schrappen omwille van Covid-19 is het allerlaatste scenario. Stel dat het toch zonder publiek zal zijn zullen de ritten via allerlei kanalen gevolgd kunnen worden. Bovendien onderhandelen we met Sporza en Eurosport over tv-uitzendingen. Dat Eurosport elke dag een samenvatting van een halfuur brengt staat zo goed als vast. We plannen ook grote schermen aan de aankomst.”

Goeie BeNe-verhouding

Daags na Eeklo is Knokke-Heist aankomstplaats. Met de badstad heeft de organisatie een contract tot en met 2024. De start van die etappe zal in Nederland (Sluis?) worden gegeven. De finale wordt op zondag 11 juli in Olsene (Zulte) gereden. “Drie Belgische en twee Nederlandse etappeplaatsen: voor ons een goeie verhouding”, benadrukt Stevens. “Bovendien zullen de deelnemende ploegen zich van vrijdag tot en met zondag niet ver moeten verplaatsen. De overeenkomst met Eeklo is voor één jaar. Als organisatie proberen we met de gaststeden contracten tot 2024 te onderhandelen.”