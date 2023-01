Balkanhelden bezorgen RSCA winst in clasico tegen Antwerpen: eerste plaats in de reguliere competitie zo goed als zeker een feit

In aanwezigheid van CE0-Sports Jesper Fredberg mocht Mbo Mpenza de aftrap geven. De ex-speler van Anderlecht kon meteen zien hoe Jonhn Lennon bescheiden zijn debuut maakte bij paars-wit. RSCA kwam vroeg op voorsprong, toen Tomic een assist van Roninho benutte. Twee minuten later draaide de Serviër kort en verdubbelde hij de Brusselse voorsprong. De topper haalde niet het niveau van de vorige confrontaties, maar kort voor de pauze kon Jelovcic de 3-0-ruststand aantekenen. Na de herneming kwam Antwerpen met een frisse ingesteldheid uit de kleedkamer. Een loepzuiver doelpunt – waar echt geen discussie kon over bestaan – werd om onbegrijpelijke redenen niet gevalideerd. Het moet ongeveer de blunder van het jaar zijn en dat wil wat zeggen. De refs hadden het gewoon niet gezien! Het zorgde voor begrijpelijke frustraties bij de bezoekers (die uiteraard geen zoden aan de dijk brachten). Bevorderlijk voor het niveau was het niet. Jelovcic lukte dan toch de 4-0 en El Moukhtari mocht de Antwerpse eer redden. Tomic legde met een derde treffer in de slotfase de 5-1-eindstand vast.

Balkan boven

Niet de Brazilianen, maar de Balkanspelers waren de uitblinkers. Dragan Tomic was trefzeker – toch wel opvallend hoe sterk hij speelt na het vertrek van Fits! – en Franco Jelovcic was de natuurlijke leider. “Onze eerste helft was goed. Misschien hadden we in die periode nog meer kunnen scoren. Na de rust was het allemaal wat minder. Je zag dat Antwerpen met duidelijk meer energie uit de kleedkamer was gekomen. Het niet toegekende doelpunt? Ik moet eerlijk zijn, het was gewoon een geldig doelpunt. Net zoals de spelers fouten maken, kunnen ook scheidsrechters verkeerde beoordelingen maken. Wellicht konden zij de fase echt niet zien. Voor ons kwam het er vooral op aan om de drie punten tegen een rechtstreekse concurrent thuis te houden. In een uitverkochte zaal hebben we schitterende zaken gedaan in de rangschikking.”