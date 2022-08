Bafodé Dansoko (SK Deinze): “We lagen tegen Jong Genk vaak onder, maar sloegen op de juiste momenten toe”

Trainer Takahisa voerde in vergelijking met de openingsmatch bij de RSCA Futures in z’n basiself twee wissels door. Diepe spits Mamadou Koné liep een licht letsel op en zat niet in de wedstrijdkern. Achraf Bouchataoui verhuisde naar de bank. Jellert Van Landschoot en Joachim Carcela verschenen aan de aftrap. Eerstgenoemde opende al vroeg de score: eerste kans en 1-0. Jong Genk was niet van de kook en drong Deinze achteruit. De bezoekers stonden vaak met tien op de helft van de thuisploeg en kwamen verdiend langszij.

“Jong Genk speelt heel goed voetbal”, gaf de Deinse rechtsbuiten Bafodé Dansoko (26) eerlijk toe. “In deze partij lagen we vaak onder, maar we slaagden erin op de juiste momenten toe te slaan. Omdat we heel efficiënt waren: drie kansen, drie goals. Vooraf hadden we gezegd dat dit een match was die we absoluut moesten winnen. Dat hebben we ook gedaan. Dus zijn we content al hebben we vaak het spel moeten ondergaan. De trainer vroeg ons om goed in een middenblok te blijven en op te schuiven als het kon. Enkele spelers van Jong Genk zijn sterk met de bal aan de voet. Waardoor ze af en toe ons blok konden ontwrichten. Zo’n matchen moet je kunnen winnen.”goa

Goals en assists

Om een goed seizoen te draaien is dat noodzakelijk. Via centrale verdediger Teo Quintero klom Deinze rond het uur een tweede keer op voorsprong, maar vijf minuten voor affluiten stelde Sekou Diawara op corner gelijk. In de lange maar terechte toegevoegde tijd kopte Quintero een hoekschop van de ingevallen Bouchataoui in. Goed voor de eerste driepunter van het seizoen. Op rechts probeerde Dansoko vaak een actie op te zetten, maar beslissend kon hij de eerste twee speeldagen nog niet zijn.

“Ik probeer verder te doen zoals in de terugronde van vorig seizoen”, besloot de Guinese international. “Dus proberen scoren of assists geven. Eind vorig seizoen werd de optie in mijn contract door Deinze gelicht. Er was interesse van andere ploegen, maar een eventuele transfer was een complexe zaak.”