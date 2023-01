Bacterie houdt Domagoj Proleta bij Brussels aan de kant: “Ondanks medische problemen voel ik me hier helemaal thuis”

Basketbal BNXT-LeagueBrussels zit dit seizoen in de hoek waar de klappen vallen. Vaak wordt dan verwezen naar blessures of ziekten. In de hoofdstad klopt dat verhaal nog ook. Domagoj Proleta (24) is synoniem voor de medische malaise die de club dit seizoen al meemaakte. Een acute bacterie houdt hem al twee maanden aan de kant en wellicht zal hij pas in het tweede deel van februari inzetbaar zijn.

Domagoj Proleta kwam deze zomer met veel enthousiasme naar onze hoofdstad. In de eerste matchen liet de Kroatische centerspeler ook een goede indruk na. Begin december liep het fout. “Op de een of andere manier liep ik een bacteriële infectie op. Aanvankelijk heb ik met het probleem doorgespeeld. Basketbal is nu eenmaal mijn passie. Ik deed dat op eigen risico. Na een tijdje werd echter duidelijk dat dit geen goed idee was. De bacterie zette zich op mijn longen. Ik moest stevige medicatie nemen en dat werd gevaarlijk voor de gezondheid. In combinatie met professioneel sporten konden er andere risico’s opduiken. De artsen verboden me om nog te sporten. Ik heb er intussen al enkele kuren met antibiotica opzitten en voel beterschap. Toch zal het nog even duren vooraleer ik inzetbaar ben. Ik hoop midden februari weer inzetbaar te zijn (de medische staf denkt eerder aan eind febuari, red.). Ik ben de dokters zeer dankbaar. Ze hebben me fantastisch begeleid, want dit had anders kunnen aflopen.”

Fijne ervaring

Desondanks voelt Domagoj Proleta zich helemaal ingeburgerd in ons land. “Ondanks de medische problemen voel ik me hier helemaal thuis. Alleen het weer is afschuwelijk. (lacht) Ik ben afkomstig van Dubrovnik, een van de mooiste steden van Kroatië waar de zon het hele jaar door schijnt. Hier heb ik al drie maanden geen schijntje zonlicht gezien. De mensen zijn hier bijzonder sympathiek. Sinds dit jaar behoort Kroatië tot de Schengenlanden. Wie met het vliegtuig reist, zal weinig verschil merken. De zaken liggen anders voor wie met de wagen op de baan is. Vroeger kon je uren aan de grensposten staan vooraleer je Kroatië binnen of buiten kon komen. Hemeltergend. Die tijd is nu voorbij.”

Real Madrid

Ondanks zijn jonge leeftijd beschikt Domagoj Proleta toch al over enige ervaring. “Als jeugdspeler kwam ik uit voor Real Madrid. Dat was een zeer leerrijke periode. Ik speelde er naast Luca Donkic. In eigen land kwam ik uit voor een ploeg uit Zagreb. Toen die ploeg failliet ging, koos ik voor het buitenland. Ik was actief in de Tsjechische competitie en de tweede Spaanse klasse. Brussels is mijn eerste Belgische club en dat voelt goed aan. Op de gezondheid na natuurlijk.”

