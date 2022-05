Babette Vandeput Vlaams discuskampioene met superworp van 55m50

“Ik had wel verwacht om dit seizoen ver te gaan gooien, maar dat het er nu al zou uitkomen, had ik niet durven hopen. Momenteel ben ik nog hard aan het trainen. Het was echt wel beter dan verwacht”, reageerde ze toch een beetje verbaasd op haar exploot. “Bij mijn eerste poging had ik al meteen mijn record verbeterd tot 53m90. Daar was ik al heel blij mee. De 54m heb ik dan maar overgeslagen. Bij die laatste worp van 55m zat het perfect”, glunderde de discus-specialiste.

Nieuwe club en nieuwe trainer

“Voor mij is het nu echt een overgangsjaar nadat ik vier jaar in de V.S. gezeten heb om daar te trainen en te studeren. Ik wilde per se met een schone lei beginnen. Daarom heb ik gekozen voor een nieuwe trainer, Tom Corstjens, de werptrainer van de federatie. Ik zit ook bij een nieuwe club: Ac Lyra. Het zijn veel veranderingen op korte tijd en dat is wat zoeken. Maar het lukt wonderwel. We zijn hard aan het zoeken naar wat mij helpt om nog verder te gooien. Die nieuwe prikkels slaan goed aan. Ik geloof dat ik zeker nog niet aan mijn limiet zit. Ik wil me dit jaar vooral aanpassen aan de nieuwe trainingsaanpak en de verre worpen komen vanzelf wel. Mijn nieuwe club Ac Lyra bevalt me heel erg goed. Ik krijg enorm veel steun en dat apprecieer ik ten zeerste”, besluit Babette Vandeput. Ze nam ook deel aan he kogelstoten. In de hoogstaande competitie eindigde ze vierde me 14m08.