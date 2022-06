Babette Vandeput verdedigt discustitel op BK

De Vlaamse titel stak Vandeput op 14 mei al op zak in Merksem. Ze deed dat met panache met een fantastische uithaal van 55m50.

“Tot hiertoe is dat VK nog altijd het hoogtepunt voor mij”, vertelt de discus-specialiste uit Maasmechelen. “Op de wedstrijden die daarna volgden heb ik vooral een heel constant niveau gehaald. Stiekem had ik wel gehoopt om wat dichter bij die 55m te komen. Maar ik heb ook veel nieuwe dingen uitgetest op training en in wedstrijden en het zat ook niet altijd mee met de wind. Op de meeting van Halle in Duitsland had ik dan weer goeie worpen, maar vier ervan belandden in het net. Ik ben vooral tevreden dat ik zo constant presteer en ik voel dat ik klaar ben om een grote stap te zetten. De kans is groot dat het op het BK al zal gebeuren.”

Sterke tegenstand

De tegenstand oogt sterk. Katelijne Lyssens (52m90) en Anouska Hellebuyck (52m08) zijn ook stabiele 50m-werpsters.

“Het is leuk dat we met drie Belgische discuswerpsters zo goed bezig zijn. Ik vind het altijd tof om tegen Anouska en Katelijne uit te komen in de wedstrijden. Ze zorgen voor sterke tegenstand. Katelijne heeft het nog niet op papier staan, maar als ik haar zie gooien, geloof ik dat ook zij in staat is om 55m te halen.”

Van 2017 tot en met 2021 studeerde ze in de V.S. aan de Arkansas State University waar ze haar studie met discuswerpen combineerde. Eens terug in België vond ze haar draai snel.

“Ik vind het leuk om terug in België en Europa te werpen en bijvoorbeeld in de Continental Bronze Tour te doen. Het gaat beter dan ik had verwacht, maar ik zie dit vooral als een overgangsjaar omdat ik nog moet wennen aan de nieuwe trainingsmethode van mijn coach Tim De Coster”, legt ze uit. “Vorig jaar in de V.S. was ik ook best goed aan het gooien. Ik was er heel constant. Ik denk dat ik toen ook al meer waard was dan die 53m die ik er regelmatig gooide, maar nu ben ik echt wel nieuwe stappen aan het zetten.”

‘Een beetje regen mag’

Opmerkelijk: in tegenstelling tot het gros van de atleten is ze niet bang voor regen.

“Op het BK wordt er regen voorspeld en eigenlijk vind ik dat wel gunstig. Als het regent betekent dat vaak dat er ook een gunstige wind is. Als het nu echt al heel hard geregend heeft en de ring glibberig wordt, dan is het niet zo interessant. Maar een beetje lichte regen, vind ik top. Ik zie het alleen maar positief in. Ik heb er heel veel zin in.”