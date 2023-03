Baanwielrenner Runar De Schrijver gaat voor EK-selectie: “Ik volg Tim Carswell blindelings”

Bij de nieuwelingen en de juniores was Runar De Schrijver al Belgische top op de piste. Toen combineerde hij het baanwielrennen nog met de weg. Dat is niet langer het geval. “Na het winterseizoen heb ik even rust genomen. Ik had examens en die periode kwam goed uit om even de fiets wat opzij te zetten. Nadien ben ik aan een opbouwfase begonnen. De pistemeeting begin april in Gent wordt een eerste test. Het klopt inderdaad dat ik dit seizoen niet langer op de weg zal rijden. Of dat anders aanvoelt? Niet echt, ik heb nu eenmaal de keuze gemaakt voor het baanwielrennen.”

Blokken

Runar De Schrijver wordt van nabij opgevolgd door de wielerbond. De rol van bondscoach Tim Carswell lijkt daarin van groot belang te zijn. De Schrijver is duidelijk. “Ik volg Tim Carswell blindelings. Hij heeft me laten kennismaken met zijn trainingsaanpak en dat bevalt me uitstekend. De trainingen op zich veranderden niet zo gigantisch veel, maar hij heeft me doen kennismaken met ‘blokken’. In een eerste blok wordt er gewerkt aan de kracht. In een tweede blok volgt dan de snelheid. Mijn huidig blok loopt tot de Gentse pistemeeting. De lengte van die blokken varieert van de periode van het jaar.”

Europees kampioenschap

De Gentse pistemeeting is slechts een tussenstap voor Runar De Schrijver. Uiteraard reiken zijn doelstellingen verder dan de internationale meeting. Een bevestiging volgt. “Uiteraard zou ik me graag kwalificeren voor het Europese kampioenschap voor beloften. Dat wordt in het begin van de maand juli georganiseerd in het Portugese Anadia. Om dat Europees kampioenschap te halen moet ik me in de kijker kunnen rijden. Daarom is de meeting in Gent belangrijk. Later volgt er nog een GP in Duitsland. Het zijn de eerste doelen waar ik naartoe wil werken.”