Azzeddine Zaidi tovert tegen Hoegaarden-Outgaarden en houdt KHO Bierbeek zo aan de leiding in eerste provinciale: “Ik wil er staan op de belangrijke momenten”

De doelpunten van Zaidi waren van zeer mooie makelij, met een hoekschop die rechtstreeks in doel verdween en een doorsteekpass die de Marokkaanse Belg wel heel propertjes afwerkte. “Ik ben natuurlijk geen doelpuntenmachine zoals Bache die altijd en overal scoort, maar op de belangrijke momenten probeer ik er wel te staan en de ploeg mee over de streep te trekken”, knipoogt hij. “Bij die corner wisten we dat ze geen mannetje aan de eerste paal gingen posteren en dus besloot ik volop mijn kans te gaan. Dat het wat deed denken aan de eerste goal van Marokko tegen België? Misschien wel ja, al was ik niet onverdeeld gelukkig met de uitslag. Ik had eerder gehoopt op een gelijkspel, aangezien mijn vader de Marokkaanse nationaliteit heeft en mijn moeder van Belgische afkomst is. Maar goed, laten we het positief bekijken, want één van beide teams gaat sowieso door naar de volgende ronde (lachje).”

A-kern Zulte Waregem

Maar ook Zaidi schitterde dus afgelopen weekend en bewees daarmee zijn grote meerwaarde in aanvallend opzicht. “Die belofte had ik de club ook gemaakt bij mijn overstap”, klinkt het. “Soms zie je het wel eens gebeuren dat spelers die van hogerop komen de zaken een beetje op zijn beloop laten. Maar daar is het op mijn 26ste nog veel te vroeg voor. Ik heb natuurlijk al de nodige watertjes doorzwommen, als je weet dat ik op mijn 19de al doorgeschoven werd naar de A-kern van Zulte Waregem door Francky Dury. Tijdens de bekerfinale tegen Oostende viel ik zelfs maar net naast de selectie. Nadien raakte ik evenwel zwaar geblesseerd en daardoor had ik mijn kans een beetje verkeken op het hoogste niveau. Ik beleefde nadien mooie tijden bij Geel, Dender, Olsa Brakel en Tempo Overijse. Maar aan mijn jeugdjaren bij OHL bewaar ik misschien wel de beste herinneringen. Ik hou wel van die Leuvense mentaliteit, die ik ook bij dit Bierbeek terugvind.”

Creativiteit uitspelen

“Natuurlijk kan je Bierbeek niet met OHL vergelijken, maar er lopen hier wel meer jongens rond die in de jeugd bij de grote Leuvense broer hebben gespeeld”, gaat Azzeddine Zaidi verder. “En het accent ligt hier ook op mooi en verzorgd voetbal. Niet dat ik nu een vrije rol heb vanaf de rechterkant, bij coach Lavigne krijg je altijd wel een opdracht mee (lacht). Maar met de bal aan de voet kan ik mijn creativiteit maximaal uitspelen. Het resultaat daarvan zag je tegen Hoegaarden, een tegenstander waar Bierbeek het altijd moeilijk tegen heeft. Dat was nu eigenlijk niet anders, want die 2-1-aansluitingstreffer op slag van rust bracht hen helemaal terug in de match. Ze kwamen ook met hernieuwd vertrouwen uit de kleedkamer, dus die 3-1 kwam twintig minuten voor tijd kwam als een godsgeschenk. Of we nu resoluut voor de titel gaan? Zo simpel wordt het niet. Er zijn nog sterke ploegen en in het voetbal kan het sowieso snel gaan. Maar we draaien mee aan de kop en dat was na een minder seizoen de voornaamste betrachting.”