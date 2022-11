Aziz Rejdi en Patro Eisden zijn klaar voor Limburgs derby tegen Thes: “Dit wordt een echte topper”

Stijn Stijnens assistent Aziz Rejdi is al van kinds af actief bij Patro Eisden. Aziz is een echte Citéboy. Hij doorliep er alle jeugdreeksen en speelde ook in het eerste elftal. Nadien werd hij er trainer. “Ik woonde op de Louis Mercierlaan op een steenworp van de het oude stadion en trok als gastje van zes jaar met mijn broer mee naar de training”, herinnert Aziz Rejdi. “Ik beleefde er een mooie tijd en trainde er onder meer onder René Verheyen en Paul Schreurs. Meneer Schreurs was top. Hij was een rustig trainer en steeds to the point. Als geen ander kon hij zijn team motiveren. Ik herinner me een wedstrijd tegen het opkomende KRC Genk met Eric Vanlessen en Carmel Busuttil. We stonden bij de rust 0-1 achter, maar wonnen nog met 3-1 dankzij drie goals van Guy Mesotten. We speelden toen voor 9.000 toeschouwers. Nadien werd ik jeugdtrainer van de miniemen tot de beloften.”