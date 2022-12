Aziliz Divoux (VDK Gent): “Zaterdag met de kop omhoog naar Charleroi”

voetbal vierde provinciale C Davy Vercaute­ren pakt periodeti­tel met Noorse na waar spektakel­stuk: “Dit smaakt naar meer”

Noorse verzekerde zich zondagmiddag in stijl van de eerste periodetitel. Door de zege van Horendonk, dat voor dit weekend amper één punt minder telde, zaterdagavond moesten de troepen van coach Dave Vercauteren een dag later winnen op bezoek bij het nummer vijf in de stand Meerle en dat deden de Kapellenaars ook. Overtuigend zelfs, want het werd maar liefst 3-6.

13 december