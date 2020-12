Ayrton Mboko (Beerschot) maakte debuut in 1A, straks vervolg tegen Eupen? “Kinderdroom werd waarheid”

voetbal 1ADoor de onbeschikbaarheid van Joren Dom en Réda Halaimia kon Ayrton Mboko (23) vorig weekend zijn debuut maken in de hoogste voetbalklasse. De kans is trouwens reëel dat de rechtsback tegen Eupen opnieuw een kans zal krijgen in Beerschots basiself. “In eerste klasse spelen is iets waar ik als kind al van droomde.”

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar op KV Mechelen mocht Ayrton Mboko eindelijk voor het eerst aantreden in 1A. “Al van toen ik als kind bij Standard voetbalde en er ballenraper was bij de eerste ploeg droom ik van eerste klasse”, vertelt de Luikenaar met Congolese roots. “Ik ben dus blij dat ik nu mijn debuut kon maken. Het is een beloning voor het harde werk dat ik in de voorbije periode leverde en de volharding die ik toonde.”

Mboko heeft niet de makkelijkste maanden achter de rug. Zijn vorige optreden dateert van 28 februari, in 1B tegen Lokeren. Niet veel later werd het voetbal voor lange tijd stilgelegd omwille van de corona-uitbraak in ons land. En toen de profclubs groen licht kregen, werd Mboko geconfronteerd met enkele fysieke problemen.

Covid-19

“In aanloop naar de terugmatch van de promotiefinales raakte ik zelf besmet met Covid-19. Mentaal was dat lastig: ik had geen symptomen, maar moest toch binnen blijven”, blikt Mboko terug. “Zo miste ik ook een deel van de voorbereiding. Eens ik stilaan op toeren was, liep ik een scheur op in de hamstrings, begin september was dat. Daardoor stond ik anderhalve maand aan de kant. Gelukkig heb ik in die periode veel steun gehad van familie, vrienden, ploegmaats en technische staf. Iedereen binnen de club bleef me steeds het gevoel geven dat ik er echt bij hoorde, ook al stond ik toen ver van de basisploeg. Hoewel ik in de voorbije twee jaar bij Beerschot niet zo heel veel speelde (17 officiële matchen in totaal, red.) voelde ik toch altijd appreciatie. Het feit dat het bestuur afgelopen zomer een optie lichtte in mijn aflopende contract zegt wel iets.”

Competitieleider

Nu komt Mboko dus weer aan de oppervlakte en staat hij zowaar in de ploeg bij de leider in de Belgische competitie. “Dat maakt het allemaal des te mooier”, glimlacht de voormalige jeugdinternational. “We willen zo lang mogelijk doorgaan op ons elan, al is er niemand in de kleedkamer die momenteel al over play-off 1 praat. Da’s allemaal veel te vroeg; de eerste ronde is niet eens helemaal achter de rug. Laat ons nu maar gewoon week na week proberen te bevestigen. Die aanpak werkt het beste voor ons.”