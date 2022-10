Ayron Verkindere (Merelbeke) tegen Vereniging waarvoor hij acht jaar geleden in profvoetbal debuteerde: “Ik heb maar weinig binding met dit Cercle”

In tweede nationale A staat KFC Merelbeke stilaan weer onder de mensen. De recente acht op twaalf staat in schril contrast met de magere maand september, waarin het slechts één punt pakte. Opmerkelijk is dat de remonte werd ingezet toen Ayron Verkindere na zijn enkelblessure in de ploeg terugkeerde. “Dat is eerder toevallig”, lacht de West-Vlaming.

“Je moet alles wat in perspectief plaatsen. We begonnen met een loodzwaar tweeluik tegen Lokeren en Sparta Petegem, waarin we meer verdienden dan we kregen. Daarna moesten we bikkelen tegen Wetteren en Oostkamp.”

“Dat het nu wat beter loopt, ligt zeker niet alleen aan mij. Dat komt omdat er meer concurrentie is en we als groep een hele grote drang voelen om ons te bewijzen. We spelen nu wel wat volwassener. Wij zijn geen ploeg van pottekestamp, maar soms lukt het niet met kwaliteit en mooi voetbal alleen.”

Jan Breydel

Zaterdag trekt Verkindere met zijn ploegmaats naar Ruddervoorde om er de U23 van Cercle Brugge partij te geven. De polyvalente rechtsachter doorliep er enkele jeugdreeksen en debuteerde in 2014 zelfs in de Jupiler Pro League. “Eigenlijk heb ik aan deze match nog niet veel aandacht geschonken”, verrast Verkindere.

“Als twaalfjarige moest ik kiezen tussen Cercle en Club. Ik koos voor De Vereniging omdat ze een beter traject met aandacht voor de opleiding voorstelden. Na enkele mooie jaren sloot ik op mijn zestiende al aan bij de A-kern en mocht ik zelfs debuteren in Jan Breydel. Dat vergeet ik nooit meer, maar vervolgens zijn er heel wat zaken gebeurd die ik enorm betreur.”

“Sinds ik er vertrok is De Cereniging door het hele Monacoverhaal helemaal veranderd. Misschien dat ik er zaterdag anders over denk als ik het groenzwart zie, maar met dit Cercle voel ik echt geen binding meer.”

Vorm bevestigen

Ook de waardeverhoudingen tussen Cercle Brugge B en Merelbeke kan Verkindere moeilijk inschatten. “Deze lichting is een paar jaar jonger dan ik en ik ken er niemand van. Bovendien spelen ze wekelijks met andere namen en weten we niet wie er zaterdag tegenover ons staat.”

“Het enige wat we weten, is dat ze momenteel bovenaan staan, maar vooral een jonge ploeg zijn. Ze zullen dus wat minder volwassen spelen en daar moeten we van profiteren. Het is een mooie gelegenheid om onze vorm te bevestigen.”

