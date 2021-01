Ayoub Nouhi is revelatie bij Phoenix Brussels: “Ik kan me zonder stress ontplooien”

De roots van Ayoub Nouhi liggen in de hoofdstad. “Ik werd als kind opgeleid door Atomia Brussels. Tot mijn veertiende bleef ik daar. Nadien trok ik naar het Centre de formation in Jambes. In Wallonië is dat een heel populaire basketbalschool. Heel wat topklassers hebben in het verleden daar hun opleiding gekregen. Ik ben vier jaar in Jambes gebleven. Intussen speelde ik met de plaatselijke ploeg in de nationale jeugdreeksen en werd ik daar al opgemerkt.”

Buitenland

Ayoub Nouhi zette nadien alles op het basketbal, maar wilde dat combineren met zijn studies. Het buitenland wenkte. “Ik voelde me nog niet klaar om op mijn achttiende de oceaan over te steken en in Amerika als student aan de slag te gaan. Het opleidingscentrum in Gran Canaria was een mooie tussenoplossing. Eén jaar lang kon ik in Las Palmas een opleiding volgen. Spanje is een Europees topland als het om basketbal gaat. Op dat vlak zat ik wel goed. Enkele spelers hebben in het verleden na hun opleiding in Gran Canaria in de Belgische competitie gespeeld (Thomas Van Der Mars kwam bijvoorbeeld bij Okapi terecht, red.). De Spaanse vorming had voor mij als voordeel dat het een stuk dichter bij huis was.”

Naar Amerika

Een jaartje later belandde Ayoub Nouhi alsnog in Amerika. “Nu was ik wel klaar voor de States. Twee jaar combineerde ik mijn studie met het basketbal bij Arlington in Texas. Het eerste jaar was geweldig. Ik kon veel leren zonder al te veel druk. In het eerste jaar verwachten ze aan de universiteiten nog niet te veel van nieuwkomers. Het leven was er voor een negentienjarige zeer professioneel. Ik trainde dagelijks twee keer en moest daarnaast ook nog studeren. Dat laatste mocht niet verwaarloosd worden. Wie op het einde van een semester te weinig punten behaalde, mocht het basketbalterrein een tijdje vergeten. Studies werden niet verwaarloosd. Het tweede jaar was het allemaal minder. Ik speel gezien mijn gestalte op positie één of twee. Plots moest ik van de coach onder de borden postvatten. Ik kon zelden op mijn eigen spot spelen en had het gevoel dat ik ter plaatse trappelde. Daarop besloot ik terug te keren naar ons land.”

Phoenix Brussels speelde kort op de bal. Ayoub Nouhi bevestigt. “Bij Brussels wisten ze dat ik een club zocht. Zij waren zelf ook op zoek naar jonge spelers. Beide partijen vonden elkaar snel. Voor mij is dit een mooie kans om meteen in eerste nationale te debuteren. De ploeg werkt dit seizoen aan een nieuw project en ik pas helemaal in dat plaatje. Phoenix laat me toe om me zonder stress voort te ontplooien. Het basketbal in de States is wel verschillend met dat in ons land. Zelfs doorwinterde profs stellen bij aankomst in ons land vast dat ze zich moeten aanpassen. In Amerika wordt er veel meer fysiek gespeeld. Alles is veel atletischer. Daartegenover staat dat de Belgische competitie intelligent is. Spelers moeten op elk moment hun IQ gebruiken.”

Toch Amerika

Hoewel Ayoub Nouhi momenteel het goed doet bij Phoenix Brussels en zich thuis voelt in de hoofdstad, heeft hij de banden met de Verenigde Staten niet helemaal doorgeknipt. “Ik studeer nog altijd in Amerika, maar online. Een probleem is dat niet. Ik hoef niet op te staan op Amerikaanse uren om lessen te volgen. Alles is volledig digitaal. Zelfs de examens gebeuren op de computer. Ik volg Public Relations en Management. Dat laatste is algemeen en niet enkel op sport gericht. Normaal gezien heb ik nog twee jaar nodig om af te studeren, maar ik wil de studies spreiden over drie jaar. Op die manier kan ik alles goed combineren met het trainen en spelen bij Brussels. De club stelt zich trouwens soepel op. Als ik toch eens een afspraak heb met de Amerikaanse universiteit is dat geen probleem.”

Als debutant in de EuroMillions League beseft Ayoub Nouhi dat hij nog een weg heeft af te leggen. “Eén tegen één sta ik sterk en aan mijn shot heb ik al hard gewerkt. Dat laatste is natuurlijk een blijvend werkpunt dat ook met ervaring te maken heeft. In verdediging moet ik nog meer body krijgen. Als ik tegen een Ivan Maras sta, merk ik dat die nog fysiek veel voordeel heeft. Het is trouwens voor mij een nieuw gegeven. Tot vorig seizoen speelde ik altijd met leeftijdsgenoten. Nu ben ik plots een van de jongste spelers in het team. Mannen als Raymond, Massamba of Washington zijn ruim tien jaar ouder dan ik. Zij beschikken natuurlijk over een schat aan ervaring.”

Rugprobleem

De voorbije weken moest Ayoub Nouhi enkele matchen missen wegens een rugblessure. “Ik had problemen met de rug. Een wervel was verschoven en even werd gevreesd voor een operatie. Een ingreep bleek gelukkig niet nodig. Ik heb maandag de trainingen hervat en hoop volgende week tegen Oostende (31 januari, red.) weer te kunnen aantreden.”

