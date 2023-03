Aydin Tekin en Elita Lebbeke komen aan kop in de play-offs: “Alle druk ligt niet meer bij onze aanvallers”

handbal Jeroen De Beule en Red Wolves verliezen nipt met 24-26 in EK-voorronde van Grieken­land: “Het EK dreigt een verre droom te blijven, maar we gaan naar Grieken­land om deze nederlaag recht te zetten”

Sinds zondag kwamen de Red Wolves in Zemst samen om zich optimaal voor te bereiden op het cruciale tweeluik tegen Griekenland. De nationale handbalploeg stond met het mes op de keel in een bijna uitverkochte Alverberg in Hasselt. Twee keer winnen is een must om de kansen op het EK gaaf te houden. De Red Wolves leden net zoals tegen Kroatië en Nederland een nipte 24-26- nederlaag tegen de Grieken. België blijft laatste in zijn groep zonder punten.