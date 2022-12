Ayase Ueda rechtstreeks van hitte in Qatar naar vrieskou in Moeskroen: Cercle geeft Japanner vrijaf na kerst

Voetbal Jupiler Pro LeagueGrote verrassing zaterdag in Moeskroen, waar Cercle Brugge een oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk afwerkte. Na negentig minuten werd nog een halfuurtje extra gevoetbald en kwam bij groen-zwart zowaar Ayase Ueda tussen de lijnen. Rechtstreeks van de hitte op het WK in Qatar naar de vrieskou van Moeskroen, en meteen goed voor het winnende doelpunt: dat doen enkel Japanners met een spartaanse discipline.

Vorige maandag gingen de Japanners er op dramatische wijze uit op de Wereldbeker, nadat Kroatië zich sterker toonde bij het nemen van de strafschoppen. Drie dagen later, op donderdag, stond Ayase Ueda opnieuw op het oefenveld in Jan Breydel. Dat bleek vooraf zo afgesproken, want bij Cercle Brugge wilden ze absoluut vermijden dat de WK-break een negatieve invloed zou hebben op de opzienbarende demarrage die de Vereniging sinds begin oktober had geplaatst, met 19 op 24 in de competitie en kwalificatie voor de achtste finales van de Belgische beker.

Eind december staan immers twee serieuze afspraken op de kalender: op 20 december in de Ghelamco Arena van AA Gent voor de beker en op 23 december in het AFAS-stadion van KV Mechelen voor de competitie. En daar willen ze de messcherpe Ueda, die zijn WK-selectie met vijf goals voor groen-zwart afdwong, er maar wat graag bij hebben. Dus ging de Japanner ermee akkoord om onmiddellijk na de uitschakeling van zijn land weer bij zijn Brugse ploegmaats aan te sluiten, in ruil voor een vakantie na in de eindejaarsperiode die de anderen na dat belangrijke tweeluik niet krijgen.

Weerzien met Storck

De oefenwedstrijd in Moeskroen tegen het KV Kortrijk van Bernd Storck, oude bekende van Cercle, was slechts voor een beperkt aantal spelers van Miron Muslic een weerzien met hun vroegere mentor. Thibo Somers, die onder Storck doorbrak, was om privéredenen - het huwelijk van zijn zus - niet van de partij op Le Canonnier. Dino Hotic, Dimitar Velkovski en doelman Warleson kwamen tijdens Storcks zeven Cercle-maanden naar Brugge. Alle anderen (ook Decostere en Vanhoutte na hun passage bij Tubize, en Deman die door Storck in de B-kern werd gestald) kwamen later, om maar aan te geven hoe snel in voetbal alles evolueert.

Cercle had in het grootste gedeelte van de wedstrijd overigens het overwicht, maar het kon dat pas helemaal op het einde ook op het scorebord tot uiting brengen. Dino Hotic scoorde de 0-1 na een halfuur vanop de stip na een overtreding van Dessoleil op Denkey. Net voor het einde van de negentig minuten maakte Robbe Decostere er met een lage trap 1-2 van na een hoekschop van Hotic. De kwieke Abdelkader Kadri had voor Kortrijk snel een eerste keer gelijkgemaakt, en dat deed Dylan Mbayo een tweede keer meteen nadat beide teams aan het vooraf overeengekomen extra halfuur begonnen.

In de winkelhaak

In die dertig bijkomende minuten kwam ook Jesper Daland (terug na een trainingsweek bij Monaco) in de ploeg en kreeg de geblokte Mexicaan Dagoberto Espinoza zijn eerste optreden in het A-elftal. Maar het was toch vooral Ayase Ueda die de aandacht naar zich toezoog. Een eerste poging kopte hij nog naast, maar twee minuten voor inrukken plaatste de Japanner de bal heerlijk in de winkelhaak. Miron Muslic zag het graag gebeuren. Ueda kwam in Qatar slechts één helft in actie tegen Costa Rica, maar bewees in Moeskroen dat hij niets van zijn scherpte van voor het WK heeft ingeboet.

Cercle Brugge: Warleson (91' Majecki) - Popovic (80' Daland), Ravych (80' Marcelin), Miangue (60' Velkovski) - Lopes Da Silva (60' Decostere), Van Der Bruggen (60' Vanhoutte), Francis (91' Espinoza), Deman (80' Torres) - Hotic (91' Sampers) - Denkey (91' Ueda), Kehrer (60' Gboho).

