Ayase Ueda nu topschutter bij Cercle Brugge en straks naar WK in Qatar: “In België leerde ik knokken”

Tegen Duitsland en Spanje

Met zijn zes goals heeft Ueda ondertussen Kevin Denkey (die tot 2026 bijtekende) onttroond als beste schutter van Cercle Brugge. Komende zaterdag staat de Japanner, die nog niet kon scoren buitenshuis, op Sint-Truiden oog in oog met enkele landgenoten. En dan vooral met doelman Daniel Schmidt, net als hijzelf door bondscoach Hayime Moriasu opgenomen in de definitieve selectie van 26 spelers die straks naar het WK in Qatar mogen afreizen. Japan speelt er in een loodzware groep met Duitsland, Spanje en Costa Rica.

“Aan de Wereldbeker mogen deelnemen, dat is de droom van elke voetballer”, laat de 10-voudige Japanse international, die stilaan ook wat woordjes Engels spreekt, met de hulp van tolk Els Greunling weten. “Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik erbij zou zijn. Mijn start hier in België was immers behoorlijk moeizaam. Maar misschien heb ik mijn selectie uiteindelijk toch ook voor een deel aan mijn keuze voor Cercle Brugge te danken. In die vijf maanden hier heb ik immers een belangrijk element aan mijn spel weten toe te voegen. Ik leerde hier knokken. In Japan was ik een pure doelpuntenmaker, die alles met mijn technische kwaliteiten kon oplossen. Maar voor de Belgische competitie volstaat dat niet. Hopelijk krijg ik straks in Qatar de kans om te tonen dat ik een completere spits ben geworden.”