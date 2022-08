Ayase Ueda maakte eindelijk eerste goal voor Cercle Brugge tegen Zulte Waregem: “Aanpassing achter de rug”

Bij Cercle was Jesper Daland uiteindelijk toch fit genoeg bevonden, maar puilt de ziekenboeg stilaan uit. Charles Vanhoutte (op de laatste training uitgevallen), Olivier Deman (mogelijk vele weken out) en Yann Gboho (nog opbouwend na zijn liesoperatie) vervoegen zich daarin bij Utkus, Sousa, Kehrer en Miangue (wiens terugkeer tegen Club Brugge volgende week wordt verwacht).

Ueda: “Fijn, naast Denkey”

De gebruikelijke “full press” werd vanaf minuut één toegepast en Dominik Thalhammer had vooral zijn collega Leye verrast met een nieuwe startformatie. Denkey en Ueda stonden daarin voor het eerst náást elkaar in de spits, met steun van een zeer gedreven Hotic vanaf rechts en Somers vanaf links. De belegering van doelman Bossut, in de openingsminuten tweemaal geholpen door zijn doelpaal, eindigde abrupt toen Rommens na een kwartier de eerste bezoekende kans meteen verzilverde.”

Ayase Ueda had toen het thuispubliek al laten juichen, en was daar achteraf ook best tevreden om.

“Eindelijk kon ik mijn eerste doelpunt tegen het net jagen”, sprak de man die als topschutter uit de J1-League naar Cercle kwam. “De combinatie met Kevin Denkey naast mij werkte uitstekend, getuige het perfecte pasje waarmee hij het doelpunt voor mij klaarlegde. Hopelijk is dit de eerste van vele treffers. Ik heb een lange aanpassing nodig gehad aan de fysiek veeleisende Belgische competitie en het specifieke spel van mijn team, maar nu voel ik dat die er stilaan op zit.”

Wilke: “Dit smaakt naar meer”

Ueda zette Bossut nog een paar keer aan het werk, na de rust dreigde de Japanner met een goeie trap uit de draai die via een Waregemse rug over doel verdween. In de slotfase werd hij afgelost door de 20-jarige Nederlandse Mexicaan Teun Wilke - voluit Teun Sebastián Angel Wilke Braams, die - inclusief de zeven extra-minuten - nog een klein kwartiertje kreeg.

“Ik weet dat ik in eerste instantie ben gehaald voor de U23, maar de kans om met de A-ploeg mee te trainen heb ik meteen gegrepen”, glunderde de van SPAL Ferrara gehuurde spits. “Dit smaakte alvast naar meer. Mijn ouders verhuisden destijds vanuit Nederland naar Mexico, waar ik geboren ben. Maar ik wou zo snel mogelijk in Europa beginnen voetballen. Na drie jaar Heerenveen en een jaartje in Italië, hoop ik mij hier bij Cercle Brugge te kunnen manifesteren. Met goals, want scoren is het liefste wat ik doe op een voetbalveld.”