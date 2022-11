Axl Van Himbeeck traint met A-kern Beerschot, speelt met beloften en studeert tussendoor ook nog economie: “Druk programma, maar tegelijk een droom”

Vorig seizoen werd Beerschot vicekampioen in zijn reeks bij de beloften. Het leverde de ploeg een ticket op voor tweede nationale, maar daarin loopt het wat stroever. Na twaalf speeldagen staan de Kielse jonkies voorlaatste met negen punten. Afgelopen zondag was er wel een verdienstelijk 1-1 gelijkspel tegen promotiekandidaat Lyra-Lierse. Axl Van Himbeeck scoorde toen voor Beerschot.

“Tegen Lyra-Lierse speelden we een hele goede eerste helft, maar ging het na de rust moeizamer”, blikt Van Himbeeck terug. “Het loopt over het algemeen iets minder vlot dan vorig seizoen, maar dat was ingecalculeerd. We spelen nu tegen ervaren en stevige tegenstanders. Elke week zijn er leermomenten en daar draait het voor ons uiteindelijk om. Natuurlijk willen we aan het einde van de rit ook het behoud verzekeren. Ik denk dat we daar trouwens wel voldoende kwaliteit voor in huis hebben.”

Ondanks zijn piepjonge leeftijd is Axl van Himbeeck al een vaste waarde bij Beerschot B. Meer nog, de inwoner van Kontich versierde een driejarig contract en traint zelfs drie keer per week mee met de A-kern.

Met de fiets naar de club

“Met de A-kern mogen trainen en met de beloften al op dit niveau matchen mogen spelen: daar droom je als jonge gast van”, glimlacht Van Himbeeck, die in de jeugd ook nog bij FC Kontich, KV Mechelen en Racing Genk voetbalde. “Ik ben nu aan mijn vierde seizoen bij Beerschot bezig en ben blij met de manier waarop het loopt. Als ik train met de eerste ploeg probeer ik altijd goed te letten op wat Ryan Sanusi en Dante Rigo doen, want ik speel op de zelfde positie. Verder geeft iemand als Frederic Frans me veel tips mee. De mannen van de A-kern hebben me prima ontvangen.”

Tussen al de trainingen met de A- en B-kern door gaat Axl Van Himbeeck ook nog naar school. Het jeugdige talent zit in zijn zesde jaar middelbaar en volgt de richting Economie. “Ik fiets regelmatig van mijn school naar de club en terug. Het is best druk allemaal, maar de combinatie lukt me wel. Of ik na dit schooljaar nog ga verder studeren? Dat zullen we in de komende maanden bekijken. Wat mijn voetbaldromen op de langere termijn zijn? Ach, ik kan daar nu vanalles op zeggen, maar ik ben nogal nuchter en kijk liever niet te ver vooruit. Mijn eerste ambitie is doorbreken bij Beerschot. Als dat lukt, liggen alle opties open.”

