Axelle Longeval (VDK Gent): “Deze zege tegen LVL Genk is gebaseerd op vertrouwen”

“Vorige week hadden we de wedstrijd ook in handen, maar de blokkracht van de Limburgse ploeg bleek toen doorslaggevend”, analyseert Stijn Morand deze spannende confrontaties. “Vorige week hebben we tijdens de derde set de match uit handen gegeven, nu hebben we tijdens de derde set de wedstrijd doen kantelen. De druk lag bij hen, volgende week zullen wij na deze zege alweer de favorietenrol krijgen. Dit mag ons niet beletten om voluit voor de begeerde landstitel te strijden. Ik reken op een bomvolle sporthal, zoals vandaag. We behouden onze unieke kans om Belgisch kampioen te worden.”

Teamsfeer

Axelle Longeval redde haar team met knappe reddingen in verdediging en stabiele recepties.

“We wonnen vandaag dankzij onze teamsfeer”, glundert de libero van VDK Gent. “Deze remonte was gebaseerd op vertrouwen en geloof in eigen kracht. We gingen deze competitie niet stoppen zonder dat we alles gegeven hadden. De sfeer en onze supporters zorgden toch wel voor dat extra tikkeltje meer. Bij een achterstand - toen de wedstrijd kantelde tijdens de derde set van 9-13 tot 16-14 - konden we alle cruciale fases op een positieve manier afmaken. Daarna ging het snel naar 24-16. De overwinning was een feit. Volgende week pakken we die extra kans om Belgisch kampioen te worden.”

“Alles winnen tijdens de competitie en dan met lege handen - zonder een prijs - achterblijven. Dat mocht niet in onze hoofden spoken tijdens de wedstrijd”, weet de 25-jarige volleybalster. “We hebben dat kordaat aangepakt. We hadden aanvallend vooral meer oplossingen tijdens deze tweede confrontatie. Deze week gaan we opnieuw keihard werken om volgende week ons prachtig seizoen op een mooie manier af te sluiten.”

