Axel Wens stunt met Zoersel tegen Ternesse: “Dit zijn drie gouden punten”

voetbal eerste provincialeStaartploeg Zoersel zorgde afgelopen weekend voor een kleine verrassing. Doelpuntenmaker Axel Wens en co. wonnen zaterdagavond met maar liefst 0-3 op bezoek bij het nummer vier in de stand Ternesse.

Ook Wens had de stuntzege niet meteen zien aankomen. “Dit zijn drie gouden punten”, weet de aanvaller. “Op voorhand waren we bijvoorbeeld al blij geweest met een punt, maar het werden er dus drie. Bovendien hebben we de overwinning zeker niet gestolen. In het begin van de tweede helft kwamen we misschien wel een paar keer goed weg, maar voor het overige waren de beste kansen wel voor ons.”

Nog niet in doel gestaan

Wens nam in de slotfase alle twijfels weg. “Het was toch al mijn zesde treffer. Qua statistieken mag ik dus absoluut niet klagen. En al zeker niet als je weet dat ik in het begin van het seizoen een aantal matchen centraal achterin heb gespeeld. Ik denk trouwens dat ik bij Zoersel al op zo goed als elke positie gestaan heb. Enkel in de goal nog niet (lacht). Al sta ik de laatste weken wel vooral terug voorin samen met Thomas Stevens en dat klikt best goed.”

Voor Zoersel was het pas de tweede uitzege van het seizoen. “Na de recente nul op zes tegen Vosselaar en Ranst was de overwinning broodnodig. Daardoor heeft het geloof in een goede afloop opnieuw een kleine boost gekregen. Al is de weg naar het behoud nog heel lang. Zeker als je weet dat er maar liefst vijf ploegen zakken zoals het er momenteel bij staat in derde nationale. Anderzijds moet ik wel zeggen dat we meer verdienen dat wat we nu tot nu toe gekregen hebben. We spelen bijvoorbeeld lang niet altijd even slecht, maar het komt er deels door pech niet helemaal uit.”

Aangeslagen

Wens draagt de zege tegen Ternesse op aan afgevaardigde en clubman Dirk Van den Langenbergh, die onlangs heel zwaar ten val kwam. “In tegenstelling tot vorige week tegen Ranst, toen iedereen duidelijk nog wat aangeslagen was door het bijzonder spijtige nieuws, waren we nu extra gemotiveerd om te winnen voor Dirk. Zijn twee zonen (Stef en Toon, red.) spelen bovendien bij ons en we wilden hen een hart onder de riem wilden steken.”

