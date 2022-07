Axel Van Den Broek wint in Herbeumont: “In finale van de klimkoers vond ik plots mijn tweede adem”

Twee keer gelost

Ook in Herbeumont werd het enkele keren zwart voor de ogen van de runner-up uit de Ronde van Vlaanderen. “Van bij de start was er veel beweging, op de tweede klim reden we met zeven man weg”, doet Van Den Broek het verhaal van de klimkoers. “Het tempo in de kopgroep bleef hoog. In de lokale ronden moest ik op de klim tweemaal lossen. De eerste keer kon ik in de afdaling opnieuw aansluiten, de tweede keer kostte mij dat meer moeite. Daarna vond ik precies mijn tweede adem. In de derde en laatste plaatselijke ronde moest ik op de klim geen terrein prijsgeven. Ploegmaat Jasper Schoofs was ook mee, maar in de kopgroep zaten drie renners van Isorex. Louic Boussemaere maakte er een lange sprint van. In het wiel van Xander Scheldeman kon ik goed opschuiven. Op het juiste moment kon ik uit dat wiel komen.”