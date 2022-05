Axel Van Den Broek tweede in Ronde van Vlaanderen: “Verdiende zege van Cedric Keppens”

Op de eerste jeugddag van de Ronde van Vlaanderen werden de nieuwelingen twee maal over Achterberg en Berg Ten Stene gestuurd en in de finale ook nog eens over de kasseien van Kerkgate-Holleweg plus Wolvenberg. “Een bijzonder hectische koers, maar vrij snel merkte ik dat goeie benen had”, vertelde Axel Van Den Broek na de podiumceremonie. “Het was voortdurend uitkijken voor valpartijen. Vandaar dat ik me altijd helemaal voorin probeerde te houden. Er zijn wel wat aanvallen geweest, vooral in de laatste ronde. Ik had de indruk dat iedereen sterk genoeg was om te volgen, maar niemand sterk genoeg om het verschil te maken. Want op dit moment rijdt iedereen op topniveau.”