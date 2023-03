Axel Swerten ontvangt met Dessel rode lantaarn Mandel United: “Snel stap naar het behoud zetten”

voetbal vierde provinciale C Drie broers Van der Meersch in basis van eerste elftal GL Ruiselede: “De ouders stonden glunderend langs de zij­lijn”

In vierde provinciale C wonnen de Groene Leeuwen van Ruiselede zondag met 3-1 van RC Harelbeke B. Geen opzienbarend nieuws. Wel opmerkelijk was dat er drie broers aan de aftrap stonden. Drie spelers die uit de eigen jeugdwerking komen. De vierdeprovincialer kan terecht fier zijn dat het de kaart van de eigen jeugd trekt.