Axel Swerten ontvangt met Dessel ex-ploeg Patro Eisden: “Een duel met een grote titelkandidaat”

Opluchting

De Limburgse verdediger is aan zijn eerste seizoen bezig bij de Kempische revelatie van vorig seizoen. Hij kwam tijdens het tussenseizoen over van Tienen, en was daarvoor actief bij Patro Eisden. “Voor mij wordt het een speciale wedstrijd”, kijkt de inwoner van Sint-Truiden vooruit. “Ik ken zowat de helft van de ploeg, en heb een goede band met trainer Stijn Stijnen. “Patro is een ploeg die heel professioneel werkt en met veel ambitie aan de competitie is begonnen. De titel staat hoog op het verlanglijstje. Voor ons wordt het een mooie, maar tegelijk zware uitdaging.”

Eerste nationale

Axel Swerten was de voorbije jaren actief in eerste nationale, en kan zich een perfect beeld vormen van de sterkte van de reeks. “Na het succes van vorig jaar, wordt het voor Dessel moeilijk om dat te evenaren. Maar we hebben een ploeg die zich in de kijker moet kunnen voetballen. Op welke plaats we zullen eindigen, is moeilijk te voorspellen. In tegenstelling tot vorig jaar is Dessel nu een tegenstander waarvoor elke opponent beducht is.”