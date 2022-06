Axel Poesmans en Brasschaat Braves verliezen finale van Federation Cup op eigen veld van Valencia Astros: “Trots overheerst”

baseballBrasschaat Braves is er op eigen veld niet in geslaagd om de Federation Cup baseball te pakken. Valencia Astros bleek afgelopen weekend met 10-0 veel te sterk in de finale en dus moesten de Antwerpenaren genoegen nemen met de zilveren medaille.

De finaleplaats van de Braves in de zogenaamde ‘Europa League van het baseball’ was niet zozeer een verrassing. In de hoogste klasse van onze nationale competitie zijn ze na 16 wedstrijden nog altijd ongeslagen en dat zette hun kandidatuur voor de eindwinst alleen maar kracht bij. Maar op het veld bleek die hoofdprijs net te hoog gegrepen.

“Valencia was sterker, daar moeten we niet flauw over doen”, zegt Hasselaar en catcher van de Braves Axel Poesmans (26). “In dat opzicht valt de ontgoocheling dus wel nog mee. Een schande is het ook niet, want bij de Astros spelen een aantal profs en die maken toch nog altijd het verschil. Wij moesten gedurende het toernooi nog gaan werken overdag en dat liet zich ook voelen.”

“De nederlaag was dus te wijten aan een combinatie van allerlei factoren. Ook onze winst een dag eerder tegen de Oostenrijkse Diving Ducks (8-15) had mogelijk z’n invloed op onze finale. De remonte in die wedstrijd en de uiteindelijke zege waardoor we onze plaats in de Federation Cup van volgend jaar veilig stelden, zorgden voor veel euforie.” (lacht)

Trots

“Het algemene gevoel dat overheerst is trots. Het enige waarover we niet tevreden kunnen zijn, is de eindscore in de finale. Dat verschil hadden we liever wat kleiner gezien. Of we daadwerkelijk favoriet waren, wil ik niet gezegd hebben. Een underdog ook niet, maar er zijn toch nog altijd teams, zoals een Valencia Astros, die iets hoger staan aangeschreven. De Britten of Oostenrijkers dan weer niet, maar vooral die laatsten bewezen dat het baseball in Europa echt in de lift zit. Het niveau stijgt en dat merk je ook in de wedstrijden. Gelukkig blijven wij niet hangen en dan is het leuk om dat ook bevestigd te zien. We zijn blij met wat we getoond hebben.”

Revanche

En dan nu op zoek naar de hoofdprijs in eigen land? “Absoluut”, zegt Poesmans. “Vorig seizoen kenden we ook een heel goed seizoen, maar kregen we in de finale een pak slaag van Hoboken Pioneers. Dat was ongelukkig en dat zit ook nog steeds in ons achterhoofd. We zijn gebrand op revanche.”