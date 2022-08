Axel De Kinder pakt zilver op BK U23: “Dubbel gevoel: dit is zowel een opsteker als een ontgoocheling”

wielrennen beloftenMet Axel De Kinder (20) stond in Sint-Lievens-Houtem een verrassende naam op het podium van het BK voor beloften. Toch was hij niet aan zijn proefstuk toe. Vier jaar geleden pakte hij bij de tweedejaarsnieuwelingen in Liedekerke ook zilver. Toen was Siebe Deweirdt hem te vlug af.

Twee Poulidorplaatsen op nationale wegkampioenschappen met een tussenperiode van iets meer dan vier jaar. Axel De Kinder, vorig jaar in Bertem twaalfde, is op de afspraak als om een driekleur gestreden wordt. Het zilver zondag is een verrassing. Veel toptienplaatsen reed de tweedejaars uit Olen dit seizoen nog niet bij elkaar. “Door een valpartij in de manche om de Beker van België in Nieuwrode half april begon ik te sukkelen met de knie en heb ik lang stilgelegen”, verduidelijkte De Kinder.

De Kinder verscheen op veertig kilometer van de streep in de spits van de titelstrijd. Met veertien man snelde hij naar Warre Vangheluwe, Jelle Vermoote en Mauro Verwilt, een trio dat twintig km eerder was ontsnapt. Even later sloten Robin Orins en Jarne Van de Paar, de latere kampioen, nog aan. De Kinder was voorin de enige pion van het Stageco Cycling Team. Enkele uren voordien was z’n ploegmaat en trainer Vince Gerits bij de elite 2 Belgisch kampioen geworden. Ei zo na maakte De Kinder het Stageco-feestje volmaakt.

Zeker geen rasspurter

“Spijtig, net geen dubbel, toch denk ik dat ze bij onze ploeg content zijn”, vermoedde De Kinder. “Nadat ik tot begin juli stillag kon ik zowel de Ronde van Vlaams-Brabant als die van Oost-Vlaanderen rijden. De eerste dagen van die rittenkoersen was ik heel slecht, in de slotritten kon ik mee koers maken. Vorige dinsdag reed ik in Wervik de Omloop van de Grensstreek. In het begin van die interclub zat ik mee in de kopgroep, maar op het einde was ik niet super. Misschien had ik die wedstrijd nog nodig om een procentje beter te worden. Nochtans voelde ik me in het begin van dit BK niet super. Toch probeerde ik altijd mee te schuiven toen een grote groep wegreed.”

Met het peloton op de hielen spurtten de negentien leiders om de driekleur. De Kinder legde de duimen voor topfavoriet Van de Paar. “Dit zilver is een opsteker, maar tegelijk ook een ontgoocheling”, beweerde De Kinder. “Ik heb een degelijke sprint, maar een rasspurter ben ik niet. Om Jarne Van de Paar te verrassen had ik in de sprint misschien iets langer moeten wachten.”

Lees ook: meer wielrennen