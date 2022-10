Axel Allard (KSCT Menen) scoort tweemaal in historische derby op Rekkem Sport: “Het is niet echt door mijn vader dat ik terug ben”

Voetbal vierde provinciale DHistorisch. Dat was alvast de derby tussen Rekkem Sport en KSCT Menen. Zondag stonden de buren voor de allereerste keer in de geschiedenis met een eerste elftal tijdens een competitiewedstrijd tegenover elkaar. De bezoekers wonnen met 0-3. Met dank aan onder meer Axel Allard, die twee keer scoorde.

“Voor en na de rust”, lacht hij. “De eerste helft was pittig. Het spel lag vaak stil omdat de ref zich meer bezig hield met wat er buiten de lijnen gebeurde. Aan de dug-outs bijvoorbeeld. Na de rust vielen bij Rekkem Sport twee rode kaarten. Het gevolg van frustraties.”

“Er was aardig wat volk. De supportersclub Stadion Devos KSCT Menen nam de geel-zwarte vlaggen mee die tot vorig seizoen voor de zittribune hingen tijdens de wedstrijden van het eerste elftal in tweede nationale. We doen het met veel jonge gasten die vorig seizoen bij de U17 speelden en de derby leefde wel.”

In het Vaubanstadion is Axel Allard terug van weggeweest. “Heel mijn jeugd speelde ik bij Sporting”, blikt hij terug. “Op mijn achttiende-negentiende zag ik geen mogelijkheden op kansen in het eerste elftal en ben dan vertrokken naar Noordstar Heule. Het eerste seizoen hadden we veel tegenslag en haalde ik niet zoveel selecties.”

Liefhebbersvoetbal

“Ik hing de schoenen aan de haak. Na twee jaar ging het weer kriebelen en stapte ik in het liefhebbersvoetbal. Eerst bij VC Menen en dan ’t Kringske Menen. Ik koos bewust voor een terugkeer in het liefhebbersvoetbal omdat ik niet echt zin had om te gaan trainen.”

Vader Philippe is bij de grensploeg één van de trouwe medewerkers. Vorig seizoen in tweede nationale en ook nu nog bij de doorstart in vierde provinciale. “Het is niet echt door mijn vader dat ik terug ben. In juni werd ik door het nieuw bestuur gecontacteerd”, zegt Allard. “De TVJO plukte de beste spelers uit het liefhebbersvoetbal. Gelukkig kwamen er enkele ervaren spelers bij om de jonge gasten te sturen.”

Het team van trainer Joeri Degrande begon goed met op de eerste speeldag een klinkende 5-0-zege tegen FC Passendale. Nadien volgden vijf nederlagen op rij. “Het is niet zo dat we toen slecht speelden”, zegt Axel Allard. “We verloren door een gebrek aan ervaring. Onze jonge gasten van 17 jaar stonden tegen mannen van 35 jaar.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.