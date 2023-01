Axana Schaeverbeke na overwinning in Maldegem: “Altijd leuk om voor eigen publiek te winnen”

VeldlopenAfgelopen zondag werd in Maldegem de 31ste Grote Prijs Atletiekclub Meetjesland georganiseerd. Deze veldloop door het Sint-Anna Park mocht 535 atleten verwelkomen en dat mag een succes genoemd worden. Bij de senioren vrouwen liep thuisloopster Axana Schaeverbeke naar haar tweede veldloopzege van het seizoen. “Mijn veldloopseizoen is al geslaagd”, klinkt het.

Axana Schaeverbeke verkoos afgelopen zondag de lokale veldloop georganiseerd door haar club AC Meetjesland boven de CrossCup-manche in het verre Hannuit. Een bewuste keuze van de 27-jarige atlete. “Vorig jaar nam ik deel aan de CrossCup-wedstrijden, maar dat is behoorlijk tegengevallen”, zegt ze. “Ik vind het eigenlijk een stuk aangenamer om deel te nemen aan de regionale veldlopen. Zeker hier in Maldegem is dat heel leuk omdat er dan ook altijd heel wat familie komt kijken.”

Voor eigen publiek was Schaeverbeke duidelijke de sterkste en boekte zo haar tweede overwinning van het veldloopseizoen. “In Aalter won ik ook en daarna volgden nog een tweede plaats in Oudenaarde en een derde plaats in Deinze en Ertvelde. Enkel het Provinciaal kampioenschap vorig weekend in Zottegem is tegengevallen. Ik werd er pas tiende terwijl ik eigenlijk het podium had moeten kunnen halen. ik weet niet wat er scheelde. Waarschijnlijk een heel slechte dag op een parcours dat me ook totaal niet lag.”

Subtop

De atlete van AC Meetjesland behoort al verschillende jaren tot de subtop en daar heeft ze vrede mee. “Weet je, dat zijn keuzes die je moet maken. Ik kan momenteel niet meer doen dan ik al doe. Ik combineer atletiek met mijn job als diëtiste in AZ Alma. Bij mij primeert vooral het plezier, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik niet ambitieus ben.”

“Mijn winterseizoen is zeker al behoorlijk geslaagd. In principe loop ik nog in Ieper en neem ik ook deel aan de korte cross op het Vlaams en Belgisch kampioenschap. We zien wel wat ik daar kan betekenen. Uiteindelijk hou ik veel meer van het zomerseizoen, waar ik vooral deelneem aan wedstrijd op de 800m en de 1500m”, besluit ze.

Bij de mannen ging de overwinning eveneens naar AC Meetjesland. Manuel de Backer finishte met 45 seconden voorsprong op Michaël De Raedt (KASVO).