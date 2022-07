Axana Mareen in Gym-finale voorbij Valentina Khrebtova en net geen drie op een rij voor Lars Verwerft

Het sterrentoernooi van Gym presenteerde zondag bij de vrouwen een volledige plaatselijke finale tussen Axana Mareen en Valentina Khrebtova. Mareen startte het toernooi als eerste reekshoofd en versloeg in halve finale Helena Verbeeck met 6-2, 6-4. Aan de andere kant van de tabel pikte Khrebtova, nummer 61 op de Belgische waardelijst, een mooie overwinning mee tegen Charlotte Swaans, nummer 38 van het land. Na verlies van de eerste set keerde Khrebtova de situatie om: 2-6, 6-2, 7-5. Die zege bracht haar voor de eerste keer dit jaar in de finale van een sterrentoernooi. Daarin bleek Mareen met 6-2, 6-1 te sterk. Later op de dag speelde Mareen nog een tweede eindstrijd en mocht ze voor de tweede keer de toernooizege vieren. Op TC Mol haalde ze het in finale met 6-3, 7-5 van de Limburgse Antje Rubbrecht.

Bij de mannen kan Lars Verwerft (David Lloyd) de laatste weken op een mooi parcours terugblikken. Hij won de toernooien van Zevenbergen en Brandt en ging in Schoten voor drie op een rij. Dat lukte echter nét niet. Tegen de als eerste geplaatste Waal Arnaud Destrebecq sneuvelde Verwerft in de tiebreak van de derde set: 6-3, 4-6, 7-6. In halve finale was het Liam Dielen die niet voorbij Destrebecq geraakte: 7-5, 6-0.

Vrouwen 3: Meersmans

In de derde vrouwenreeks – tot 60 punten – mocht de 12-jarige Stefanie Meersmans juichen in eigen huis. Meersmans is aan een opvallend seizoen bezig. Ze won reeds de toernooien van Stabroek, Snauwaert, Boom, Linkeroever en Brandt en staat op de eerste plaats in de criteriumstand. Op eigen club ging Meersmans na een driesetter voorbij Yinta Malfet (TTV): 6-1, 3-6, 6-2.

