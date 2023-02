Avia-Rudyco viert vijfentwintigjarig jubileum in stijl met titels en medailles

Na twee coronajaren kon Avia-Rudyco opnieuw een normale ploegvoorstelling organiseren. In Berlare waren meer dan zeshonderd aanwezigen present om het vijfentwintigjarig jubileum luister bij te zetten. De jeugdwerking bestaat vijftien jaar. Bestuurder Luc Rooms was tevreden. “Op sportief vlak was 2022 een heel uitzonderlijk en succesvol jaar en in de winterperiode breidden onze renners daar een exceptioneel verlengstuk aan op de piste en in het veld. Onze club staat klaar om onze renners en rensters optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling, met focus op kwaliteit. Deze kwaliteit wordt ook extern erkend. Als enige jeugdclub in België behaalden we de zes kwaliteitslabels van Sport Vlaanderen en Cycling Vlaanderen. Als club zijn we hier fier op en kijken we alvast uit naar de start van het nieuwe wegseizoen, stages, trainingen en opleidingen.”

Brede opleiding

Avia-Rudyco komt in alle jeugdreeksen uit. Zestig medewerkers helpen mee om alles in goede banen te leiden. Vorige jaar behaalde men bijna honderd medailles op de verschillende kampioenschappen. Er waren één Europese, tweeëntwintig Belgische, vijf Vlaamse en twaalf provinciale titels. Op de pistekampioenschappen deze winter kwam daar al veertien titels bij. De Trofee Jarne Lemmens (overleden renner van de ploeg) werd uitgereikt aan Yorick Slaets. Zoals elk jaar neemt de club één of twee buitenlandse gastrenners op in het U19-Team. Dat zal volgend seizoen niet anders zijn. Luc Rooms geeft toelichting. “Enerzijds verruimt dit de blik en talenkennis van onze eigen renners, anderzijds verhoogt het de kwaliteit van het team. In 2023 zal Mark Lightfoot ons team vervoegen als gastrenner. Mark is een Brit, tweedejaars junior en wonende boven Londen. In 2022 liet hij al van zich spreken met onder andere een derde plaats in de GP Luxemburg en diverse plaatsen in de top tien in UCI wedstrijden bij de U19. Mark is een zeer goede klimmer en eindigde vorig jaar ook in de top tien van diverse jongerenklassementen zoals bijvoorbeeld in Valromey.”