Avia-Rudyco schittert op BK ploegentijdrit in Montenaken

Avia-Rudyco heeft er een prachtig wielerweekend opzitten. Op het Belgisch kampioenschap ploegentijdrit konden de juniores hun favorietenrol met verve waarmaken. De nieuwelingen strandden op een mooie tweede plaats na een val in de aanvangsfase. De dames jeugd eindigden op een verdienstelijke achtste plaats.

Vooraf tipte menigeen op winst voor Avia-Rudyco op het Belgisch kampioenschap ploegentijdrit. Het zestal uit Hamme was op de afspraak en pakte de titel. Bestuurder Rudy Cornelis genoot terecht. “Al jaren maken we van de ploegentijdrit een prioriteit. Gedurende het jaar wordt erop gefocust. We gaan ervan uit dat een ploegentijdrit bijdraagt tot de ontwikkeling van een renner. In heel wat ronden moet er tegen de klok gereden worden. Onze renners hebben op dat vlak ervaring.”

Binnen de ploeg wordt er weinig rekening gehouden met tussentijden. Rudy Cornelis legt uit. “Trainer Michel Geerinck laat de tijdrijders op vermogen rijden. Als dat lukt, volgt een sterke tijd automatisch. Yorick Slaets, Yoran Van Gucht, Steffen De Schuyteneer, Jens Verbrugghe, Mauro Cuylits en Milan Van den Haute reden indrukwekkend. Aan de finish hadden ze 1.03 voorsprong op Acrog-Tormans. Dat is echt veel. Sinds 2018 zijn onze juniores onafgebroken Belgisch kampioen in deze discipline. Enkel in 2020 was er geen BK omwille van corona. Ook de nieuwelingen deden het uitstekend met een zilveren medaille. Zij hadden eveneens goud kunnen veroveren, maar moesten afrekenen met een valpartij na drie kilometer. Cedric Keppens – toch een van de specialisten ter zake – was daarbij vertrokken. Onze meisjes eindigden mooi achtste.”

EK in Anadia

De komende dagen ziet Rudy Cornelis enkele renners uitzwermen naar het Europees kampioenschap voor juniores. “Jens Verbrugghe zal in het Portugese Anadia ons land vertegenwoordigen in de tijdrit en op de weg. Ook op de piste zullen we met Milan Van den Haute en Yoran Van Gucht vertegenwoordigd zijn. Andere renners trekken dan weer naar de Vierdaagse van Kontich. In die meerdaagse is eer ploegentijdrit opgenomen in het rittenschema.”