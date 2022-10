Avia-Rudyco Cycling Team heeft nieuwe ploeg voor volgend seizoen op papier

Voorzitter Rudy Cornelis is tevreden over het werk dat zijn bestuur de voorbije weken heeft verricht. “We kwamen dit seizoen met 160 renners in competitie uit. Slechts twee renners gaven aan dat ze niet op dezelfde lijn zaten qua visie op hun ontwikkeling. Zij hebben intussen een ander team gevonden. Dat betekent ook dat een overdonderende meerderheid van actieve renners onze club trouw blijft. We danken iedereen voor het vertrouwen. Een twaalftal renners wordt U23 en vloeit dus uit de club omdat we geen beloften hebben. We wensen hen veel succes in het vervolg van hun wielerloopbaan. Enkele renners stoppen met fietsen. Daartegenover staat dat er een pak jonge renners staat te trappelen om bij de club te komen. We hebben nog enkele gerichte transfers gedaan bij U17 en U19, zodat we ook in 2023 heel competitieve teams hebben bij zowel de jongens als de meisjes.”

Volledig scherm Eline De Winter wil verder bevestigen bij de nieuwelingen. © RV

Dames jeugd

Avia-Rudyco kan aankondigen dat er bij de meisjes enkele nieuwe gezichten bijkomen. Rudy Cornelis is tevreden. “Met het vele talent dat reeds binnen de club aanwezig is bij de meisjes en die de club ook trouw blijven, willen we nog een versnelling hoger schakelen. Daarom werd beslist om de kern en omkadering verder te versterken. In 2023 zullen we met maar liefst achttien meisjes U17-U19 in competitie treden. Nieuwkomers zijn Eline De Winter (provinciaal kampioen, Vlaams kampioen en Belgisch kampioen weg U15, red.), Amber Coninckx (in 2021 PK, VK en BK mountainbike U15, red.), Frauke Tordeurs (provinciaal kampioen weg Vlaams-Brabant, red.), Tika Spinnoy (provinciaal kampioen tijdrijden Vlaams-Brabant), Lotte Olbrechts, Elise Hermans, Laure Van de Velde en Marthe Eliano. Ook bij de U12-U15 zijn er enkele nieuwe meisjes die starten met wielrennen.”

Volledig scherm Lotte Olbrechts is een van de nieuwe gezichten bij de dames jeugd. © RV

Nieuwelingen en juniores jongens

Ook bij de nieuwelingen en juniores jongens werden enkele nieuwkomers aangetrokken. Rudy Cornelis vervolgt. “Om de kernen nog verder te versterken en te vervolledigen deden we enkele transfers. Bij de U17 verwelkomen we Siebe De Naeyer (brons op Belgisch kampioenschap weg, red.), Tille Vergalle en Thor Verleysen. Deze laatste komt over van het voetbal en maakt zijn debuut als renner. Over de transfer van een laatste renner U17 communiceren we later nog. Bij de U19 verwelkomen we Tom Crabbe, Ludovic Langbeen en Niels Hoskens. Samen met de talentrijke groep die er reeds is, zijn we opnieuw gewapend voor een sterk jaar met een gelimiteerde kern per categorie waarmee we gericht kunnen werken.”