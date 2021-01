Avelgemnaar Franky Vanhaesebroucke ziet Blanka Kata Vas weer het WK-podium halen: “Top drie zou moeten”

Blanka Kata Vas is kind aan huis bij Marc Bracke en Franky Vanhaesebroucke, beiden inwoners van Avelgem. Bracke is ploegleider bij het UCI-team Doltcini-Van Eyck Sport. Die ploeg werkt samen met Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini, het crossteam van Vas. Terwijl hij het materiaal van de Hongaarse belofte op punt stelt, doet Vanhaesebroucke het verhaal. “Drie jaar geleden zag Marc Bracke tijdens de juniorenveldrit in Loenhout Blanka aan het werk”, vertelt Vanhaesebroucke. “Hij merkte meteen haar crosstalent op, maar omdat hij geen crossspecialist is, kwam hij bij mij terecht. Ik probeer Blanka wat te helpen met materiaal. Ze verblijft bij ons of bij Marc.”

Meer verwacht van Overijse

De Hongaarse kampioene won intussen de losse crossen in Bredene en Gullegem. Vorige zondag sloot ze de finale van de Wereldbeker in Overijse als negende af. “Over die uitslag waren we ontgoocheld”, geeft Vanhaesebroucke toe. “We hadden op een plaats in de top vijf gehoopt. Op een bepaald moment reed Blanka veertiende of vijftiende, maar ze toch nog opschuiven. Voor Overijse werkte ze in Spanje een zware trainingsweek af. Toen ze begin december na een stage in Calpe terugkeerde, was ze de eerste cross ook niet top, maar het weekend nadien wel. Voor het WK van zondag hopen we op dat scenario.”

Tips van Herygers

Intussen kreeg de Hongaarse, beste belofte in de eindstand van de Wereldbeker, van Paul Herygers lessen in het zand. “Wij West-Vlamingen zijn moddercrossers”, lacht Vanhaesebroucke. “In het zand heeft Blanka absoluut geen ervaring. Vandaar dat we Paul Herygers opzochten. We trokken naar Kalmthout waar Blanka in het zand trainde. In Oostende kreeg ze ook al twee keer tips van de gewezen wereldkampioen. Blanka heeft de motor, of ze de zandtechniek onder de knie krijgt, is wat anders.”

“Moeten is een zwaar woord, maar ik denk dat zondag de top drie moet lukken. Vorig jaar dachten we dat Blanka hooguit zevende of achtste kon worden. Met een tweede plaats verraste ze toen aangenaam. Het is een meisje met veel talent, sterk in drie disciplines: de weg, mountainbike en cyclocross. Heel interessant voor de constructeurs.”