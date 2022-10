Avanti Stekene wint oververdiend van Wervik en pakt negen op negen: “Wedstrijden als deze moeten wij altijd winnen”

Three in a row . In een ijzersterke tweede helft ging Avanti Stekene afgelope zondag verdiend op en over Wervik naar drie punten en bijhorende negen op negen. “Het was veel leuker voetballen na de pauze”, analyseerde Avanti-aanvaller Cas Criel. De Stekense trein staat helemaal op de rails.

‘t Moet een fantastische speech of tactische bijsturing geweest zijn tijdens de rust in de Avanti-kleedkamer. Rusten met een 0-1-achterstand, nog voor de vijftigste minuut op voorsprong. Twee goals op vier minuten tijd. Stekense blitzstart in de tweede helft. “Het was even stil in de kleedkamer tijdens de pauze”, schetst Avanti-aanvaller Cas Criel. “Nadien heeft iedereen de klik gemaakt.”

Nochtans was Avanti allerminst slécht in de eerste helft. Jarne Verstraeten beging een zeldzaam foutje waardoor Wervik op voorsprong klomen, los daarvan toonde de thuisploeg zich steriel de betere - zonder grote kansen. “We waren niet superslecht bezig, alleen ontbrak de laatste pass - dat neem ik ook op mij. Maar we voelden allemaal dat er meer in zat”, analyseerde Criel, die met een knappe solo aan de basis lag van het tweede Stekense doelpunt.

Hij grinnikt: “Misschien doe ik dat de laatste tijd te weining? Meestal kap ik naar m’n goeie voet om een voorzet te trappen, maar die kwamen er in de eerste helft niet echt uit. Dus dacht ik het eens op een andere manier te proberen (lachje).”

Superieur Stekene

Ook na dat doelpunt bleven de Stekenaars domineren. Met fris, aanvallend voetbal en veel diepang. 't Had vroeger gespeeld kunnen zijn. Wervik kon bij momenten simpelweg niet volgen. “Je merkte soms dat ze misschien te kort komen voor dit niveau”, klonk het bij Jess De Rudder, auteur van een knap derde doelpunt.

Criel knikt: “Iedereen weet dat we kwaliteit hebben. Het was vooral zaak om rustig te blijven. Dat was het grote verschil met de eerste helft, waarin we iets te overhaast te werk gingen. Na die gelijkmaker speelden we veel vrijer en bleven we geduldiger. Daardoor was het in de tweede helft veel leuker voetballen.”

Negen op negen

Het maakt dat Avanti Stekene negen punten pakte uit haar laatste drie wedstriijden en derde staat met tien op vijftien in totaal. “Ik hoop dat onze trein nu vertrokken is”, glimlachte Criel. “In de eerste wedstrijden was het nog wat zoeken, moesten we nog op elkaar ingespeeld geraken.

Zondag trekken de Stekenaars naar Anzegem. Criel “Hopelijk kunnen we punten blijven pakken, zeker tegen ploegen wie we aankunnen. Wedstrijden zoals tegen Wervik moeten wij eigenlijk altijd winnen.”