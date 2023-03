Avanti Stekene verliest eerste van vier topwedstrijden: “De manier waarop is bijzonder pijnlijk”

Met vrijwel alle sponsors en heel wat supporters langs de lijn won Avanti Stekene afgelopen zondag absoluut geen zieltjes. 1-4 tegen HO Kalken. Op alle vlakken afgetroefd. “De manier waarop we verliezen, is bijzonder pijnlijk”, zuchtte Jess De Rudder na affluiten. “We waren niet op de afspraak.”

Nochtans startten de Stekenaars goed - Verspeeten kon nét niet afwerken. Toen Avanti-doelman Siebe Emmaneel even later bezoekende aanvaller Cnockaert omver buffelde en zo een penalty veroorzaakte, ging de Stekense lijdensweg van start. “Foutjes zoals die van Siebe gebeuren nu eenmaal", zalft De Rudder. Om er dan wel aan toe te voegen: “Alleen is het bijzonder jammer dat het tweede doelpunt ook een cadeautje is. Dan weet je dat het moeilijk wordt.”

Verdronken kalf

Bijgevolg stonden de Stekenaars bij de rust met drie doelpunten in het krijt - Cnockaert scoorde de 2-0 en 3-0. “Nadien probeerden we nog scherp uit de kleedkamer te komen”, aldus De Rudder. Maar toen De Corte nog voor het uur lekker overhoeks een vierde binnen knalde, kon alle Stekense hoop op een remonte definitief de vuilbak in. “We hoopten om nog iets te forceren, maar op het moment dat we konden tegenprikken, was het kalf eigenlijk al verdronken.”

Het is niet de eerste keer dat De Rudder en co op eigen veld in het zand bijten - vier thuisnederlagen tegenover twee buitenshuis. Bovendien slikten ze op eigen veld zes tegendoelpunten meer. Conclusies wil De Rudder daaruit evenwel niet trekken. “We spelen hier graag, hoor. Als we ergens op natuurgras moeten spelen, zagen we telkens toch een beetje over het veld. (lachje) Kunstgras past bij onze kwaliteiten, dus ik zou er niet te veel belang aan hechten.”

Zeven finales

Focussen op de komende duels dan maar? Twee toppers buitenshuis, eentje in de Heistraat. Naar Tempo Overijse en Voorde-Appelterre, thuis tegen Roeselare-Dadizele. Een loodzwaar programma. “We weten wat ons te doen staat”, beseft De Rudder. “Stuk voor stuk speciale wedstrijden, waarin we onze foutjes absoluut achterwege moeten laten. Als we iets langer de nul zouden kunnen houden, krijg je hoe dan ook een andere wedstrijd. Hopelijk hebben we al onze pech in één duel gehad en zit het ons de komende weken eindelijk eens mee.”

Steek die kaarsjes dan maar aan. Er resten de Stekenaars nog amper zeven matchen om hun plek in de eindronde te verdienen. “Nog zeven ‘cupfinals’”, weet De Rudder, die de strijdbijl allerminst begraaft. “We gaan er alles aan doen om die eindronde te halen. Geen schorsingen of blesssure, dus waarom zouden we Tempo Overijse het vuur niet aan de schenen kunnen leggen?”

Avanti Stekene: Emmaneel, Verstraeten, Verwilligen (75' Van Severen), Volckerick, Verspeeten (55' De Rudder), Klippelaar, Criel, D’Heer (46' Verwee), Aerts, Audin, Melens (75' De Malsche).

HO Kalken: Baele, Cnockaert (68' De Brabander), Neve (65' Cools-Ceuppens), Van Der Eedt, Bonny, Heirewegh, Vrijens, Baes, De Wilde, De Corte, Poppe.

Doelpunten: 6' Bonny (0-1, pen.), 30' Cnockaert (0-2), 33' Cnockaert (0-3), 50' De Corte (0-4), 70' Criel (1-4).

