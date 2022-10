Avanti Stekene trekt met dertien op vijftien naar middenmotor Rumbeke: “In onze huidige flow scoren we elke wedstrijd”

Derde plaats, slechts één nederlaag en dertien punten uit de laatste vijf wedstrijden. Om maar te zeggen: Avanti Stekene draait als een tierelier. “We spelen met een vast elftal. Dat hadden we nodig”, verklaart Jelle D’heer het succes. “Nu moeten we dat momentum vasthouden.”

Op kousevoeten sloop Avanti Stekene naar plaats drie. Vier overwinningen in haar laatste vijf wedstrijden, niet meer verloren sinds de tweede speeldag. Geruisloos. “We speelden in de laatste wedstrijden vrijwel altijd met hetzelfde elftal", zoekt Jelle D’heer naar een verklaring. “Dat bleek enorm belangrijk als houvast. Om elkaar ingespeeld te geraken.”

Wielsbeke

Het had zelfs nóg beter kunnen ogen, mochten de Stekenaars een week geleden geen dubbele voorspong uit handen gegeven hebben tegen Wielsbeke. Dan hadden ze een mini-loof geslagen met de subtop en écht aansluiting gevonden bij koplopers Voorde-Appelterre en Tempo Overijse. “Dat bewijst nog maar eens dat we elke week top zullen moeten zijn,” weet D’heer. “Want zelfs bij een 2-0-oorsprong is zo’n wedstrijd nog niet gespeeld.”

Door die dubbele voorsprong smaakte het puntenverlies hoe dan ook extra zuur. Te meer omdat de tegendoelpunten op z'n minst te vermijden waren. “Dat gelijkspel voelde als een nederlaag", geeft D’heer toe. “We lieten ons op twee stilstaande fases verrassen, terwijl de coach op voorhand had verwittigd hoe sterk Wielsbeker daarop is. Maar inmiddels hebben we dat collectief geanalyseerd en daaruit geleerd. We nemen dat mee tegen Rumbeke vanavond.”

Rumbeke

Alweer een West-Vlaamse tegenstander, dus. In derde amateurklasse weet je dan al vaak wat je voor de kiezen krijgt. “Net als al die ploegen speelt ook Rumbeke fysiek voetbal”, weet D’heer, die vooral van eigen sterkte wil uitgaan. “We willen vanuit onze kracht voetballen, dus hebben we hen niet tot in het detail geanalyseerd - hun sterke punten niet te uitvoerig onder de loep genomen. Maar we zullen er wel moeten staan. Zomaar over walsens zal niet lukken, want ze spelen héél enthousiast.”

Het neemt niet weg dat vooral Avanti Stekene in vorm zit en als favoriet naar West-Vlaanderen reist. “We zitten inderdaad in de flow”, besluit D’heer. “Nu proberen we dat momentum zo lang mogelijk te behouden. Weet je, we zitten in een periode waarin we op voorhand weten dat het goaltje wel zal vallen, terwijl we achterin weinig weggeven. Dat geeft vertrouwen en maakt dat we rustig blijven.”