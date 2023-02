Avanti Stekene pakt zes op zes en houdt eindronde in het vizier: “Onze komende vier wedstrijden worden héél belangrijk”

Coach Rieno Van Oost werd vlak voor het weekend geveld door griep, dus namen z'n co-trainers de honeurs waar in Eppegem. Janos Blanckaert was T1, geassisteerd door Steve De Maesschalk en keeperstrainer Pieter Velghe. Van Oost blaast de loftrompet. “Rasechte toppers”, klinkt de Meetjeslander nog verkouden. “De voorbereiding naar de match, de communicatie tijdens en de dinsdagtraining: alles liep perfect. Het is een luxe om met zo’n staf te werken.”

De afwezigheid van hun hoofdcoach kostte Avanti alleszins geen punten. 0-1 op het veld van hekkensluiter Eppegem. Op papier geen geweldig prestatie, maar Van Oost - die de match digitaal kon volgen - klonk tevreden. “We rondden een lastige klip. Er zullen nog ploegen punten laten liggen in Eppegem, dus ik ben blij dat we daar zonder kleerscheuren doorkwamen.”

Sterke Siebe

Zeker gezien de erbarmelijke omstandigheden om in te voetballen. Veel wind, een moeilijk bespeelbaar veld en en eerste helft met tegenwind. “Bovendien botsten we op een zeer gedreven tegenstander", vertelt Van Oost. “Elk punt is van levensbelang voor hen, dus zetten we als snel het doel om met 0-0 de rust te halen. Gelukkig konden we daarbij rekenen op een alerte doelman Siebe Emmaneel die de Eppegemse corners en voorzetten autoritair onschadelijk maakte.”

Pas na de pauze konden de Stekenaars het onderlinge klasseverschil duidelijk maken. “We liepen er niet over, maar we hadden de match wel in handen. Vooraf wisten we: als we de nul houden, winnen we, want we zouden sowieso een doelpunt scoren. En zo bleek: een paar kansen, één mooi doelpunt en opnieuw een sterke doelman bezorgden ons de overwinning.”

Een belangrijke zege dan nog wel. Niet alleen sprong Avanti daardoor naar de vierde stek - “perfect binnen onze topvijfambities”, het pakte voor het eerst sinds begin oktober nog eens zes op zes. Van Oost relativeert die cijfers. evenwel. “Elke week zie je een kelderploeg winnen van een topploeg. Wij winnen van Rumbeke, dat nadien Lede met afdroogt met 4-1. Snap je? Er is àltijd een ploeg die een ‘reeksje’ neerzet en dan terugzakt. Of omgekeerd. Er zitten geen zwakke broertjes tussen. Negen op negen pakken is vrijwel onmogelijk.”

Vurig vierluik

Toch zal Avanti er komend weekend een gooi naar doen. Op eigen veld tegen HO Kalken, op één puntje van de Stekenaars met een match minder gespeeld. Het startschot van een boeiend vierluik - Kalken, Tempo Overijse, Voorde-Appelterre en Roeselaere. “De komende vier wedstrijden worden héél belangrijk”, weet Van Oost. “Nadien zullen we weten waar we thuishoren.”

Van Oost weet dat de komende wedstrijden beslissen waar de Stekenaars in mei zullen stranden. “Je kan de eindronde ook in ‘makkelijkere' wedstrijden laten liggen, maar er resten ons nog maar zeven matchen (Anzegem geeft forfait, red.), hé. Het einde zal er snel zijn, dus die vier matchen zullen nog héél bepalend zijn”, besluit de Stekense coach. “In de komende weken zullen we zien of wij ons kunnen meten met de echte topploegen in derde amateurklasse.”