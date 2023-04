Avanti Stekene lijdt zevende thuisnederlaag van het seizoen en kan eindronde op haar buik schrijven: “Volgend seizoen mogen er geen excuses zijn”

Atletiek Dylan Monserez en Julie Voet uitblin­kers op PK in Tielt

Dit weekend werd in Tielt het West-Vlaams kampioenschap atletiek afgewerkt. De weersomstandigheden waren zeker niet ideaal, maar toch werden enkele opmerkelijke prestaties geleverd. Bij de mannen was Dylan Monserez de grote uitblinker. De atleet van Kortrijk Sport schreef de 100m, de 200m en de 400m op zijn naam. Bij de vrouwen zorgde Julie Voet voor de opmerkelijkste prestatie door in een tijdsspanne van 50 minuten zowel de 1500m als de 3000m te winnen.