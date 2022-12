Avanti Stekene krijgt geen penalty en verliest in slotminuten van Voorde-Appelterre: “Een lichte penalty is toch ook een penalty?”

voetbal derde nationale A Last minute teleurstelling in de Heistraat. Avanti Stekene slikte een doelpunt in de allerlaatste minuut en verloor zo de topper tegen Voorde-Appelterre. Ondanks een luidkeels penaltyclaim en een wereldgoal van Dani Van Spittael.

Zowel de eerste als tweede helft duurde nét iets te lang. Een tegendoelpunt in de 45ste minuut, eentje in de 90ste. Avanti Stekene liet tegen Voorde-Appelterre in de slotminuten een felbevochten gelijkspel liggen. Dani Van Spittael sakkerde: “In de laatste minuut nog verliezen, doet zeer veel pijn.”

Heat of the moment

Al moest ook de verdediger toegeven dat Voorde-Appelterre een zeer sterke indruk naliet. “Het was een mooie wedstrijd, met veel kansen en aardig voetbal”, aldus Van Spittael, die daar meer dan een aandeel in had. Wat een doelpunt, zeg. Buitenkantje voet in de winkelhaak. Genieten - we waren de koud héél even vergeten. “M’n eerste controle is goed en ik raak de bal perfect”, grinnikte de doelpuntenmaker. “Zulke doelputen maak je niet elke week, dus ik ben er zéér blij mee.”

Zo blij dat-ie na z‘n doelpunt zijn emoties even niet baas kon en een gebaar maakte richting trainersstaf. Een reactie op z'n recente bankzitterstatuut. “In de heat of the moment", zo verklaart Van Spittael. “Ik zat op de bank door een vormdip, volgens de coach althans, dus ik reageerde op adrenaline. Dat was niet nodig, maar dat zijn de emoties van het voetbal.

Pinanti is pinanti

Uiteindelijk volstond Van Spittaels doelpunt dus niet - in het absolute slot scoorden de bezoekers de winning goal. “Een meer dan verdiende overwinning”, klopte Voorde-coach Bart De Durpel zich op de borst.

Niet dat de bezoekers kans om kans creëerden, wel vonden ze iets makkelijker de vrije man en dwongen ze in bepaalde periodes van de wedstrijd een stevige dosis doelgevaar af. “Zeker in de beginfase hebben ze ons verrast, maar het was onze verdienste dat het tweede doelpunt zolang uitbleef”, vond Van Spittael. “Ze hadden inderdaad meer kansen waardoor Brent (Van Steelant, red.) ons geregeld heeft moeten rechthouden, maar het blijft zuur.”

Te meer omdat heel Stekene enkele minuut voor het tweede Voordse doelpunt luidkeels om een strafschop schreeuwde toen één van de bezoekers een Stekenaar al dan niet onderuit trok. Zowel coach Van Oost als keeperstrainer Velghe gingen na affluiten verhaal halen bij de assistent. “Het was licht volgens de scheidsrechter. Tja, een lichte penalty is ook een penalty, hé”, vloekte Van Oost.

Van waar wij stonden, leek het ook te weinig voor een strafschop, maar Van Spittael klonk duidelijk: “Hij trekt de speler achteruit, dus je kan ‘m zeker fluiten.” De bezoekende dader gebaarde tegenover z'n coach uiteraard van krommenaas. “Hij zweerde tegen mij dat hij niks deed en ik geloof hem”, aldus De Durpel.

Top twee

Hoe dan ook: door de nederlaag tegen Voorde-Appelterre sluit Avanti Steken het moeilijke drieluik Tempo - Kalken - Voorde af met vier op negen. Van Spittael maakte de balans op. “Tempo Overijse en Voorde-Appelterre steken er duidelijk bovenuit - dat is de top twee wat mij betreft.”

“Het punt tegen Tempo was dan ook perfect, jammer dat we die prestatie tegen Voorde niet konden herhalen. Dan hadden we aansluiting gehouden, nu lopen ze een beetje uit. We doen nog mee, maar dan mogen we in de komende wedstrijd geen punten laten liggen.”

