Avanti Stekene komt te kort tegen leider Oostkamp en verliest derde keer op rij: “We hoeven niet meer naar boven te kijken”

“Oostkamp was frisser, gretiger en scherper.” Michiel Klippelaar erkende probleemloos de suprematie van de West-Vlaamse bezoekers. Simpelweg te hoog gegrepen voor Avanti Stekene - in deze vorm. “Dat was duidelijk”, aldus Klippelaar. “Ze staan niet zomaar bovenaan. We probeerden wel een blok te zetten, maar aan de overzijde kwamen we er nooit uit. We moesten onze meerdere erkennen.”

Maar vooral in de eerste helft toonden de Stekenaars misschien wel té veel respect voor de koploper, dat op het halfuur al op een dubbele voorsprong stond. “Je begint in een systeem waarvan je denkt dat het perfect is om zo’n tegenstander te bestrijden, maar zij waren gewoon iets scherper", analyseerde Klippelaar.

Hij weet ook: “We slikken te gemakkelijk doelpunten.” Bij de rust leek de wedstrijd al gespeeld. “Dan hingen de kopjes eigenlijk al naar beneden”, had ook Klippelaar gezien. “Want we wisten dat we moeilijk scoren, da’s nu al drie wedstrijden niet meer gelukt. Dan is een dubbele achterstand ombuigen tegen een ploeg als Oostkamp quasi onbegonnen werk is.”

Nul op negen

Nochtans kwamen de Stekenaars na de pauze best aardig uit de kleedkamer. “We kwamen meer in ons spel en kregen een paar kansjes”, vond Klippelaar. Veel bracht dat evenwel niet op: twintig minuten voor tijd prikten de bezoekers er zelfs nog eentje bij. “Dan was't boeken toe”.

Meer dan een eerredder via Goossens zat er niet meer in. Avanti leed nu drie nederlagen op rij - het pakte elf op 24 sinds de winterstop. Klippelaar: “Voorde-Appelterre was een misstap, maar voorts speelden we wel tegen Torhout, Oostkamp en Lebbeke. De komende weken komen er haalbaardere kaarten aan. Daarin moeten we punten halen die we de voorbije weken hebben weggegooid.”

Tot veel glorie lijken die punten evenwel niet meer te zullen leiden: er gaapt een gat van vijf punten tussen Avanti en de topvijf. “We hoeven niet naar boven te kijken, de kloof lijkt mij te groot", lijkt Klippelaar te berusten.Om zich vervolgens te herpakken: “Beginnen met volgende week zelf te winnen en dan zien we wel.”

Dan trekken de Stekenaars naar Wolvertem-Merchtem, tiende op vijf punten. Nadien volgen laagvliegers Rhodienne-De Hoek, Anzegem en SK Sint-Niklaas.

Avanti Stekene - Oostkamp 1-3

AVANTI STEKENE: Van Steelant, De Smet (66’ Van Buynder), Verstraeten, Van Spittael, Mennes, Franssens, Volckerick (75’ Van Severen), Klippelaar, Criel (66’ Goossens), D’Heer en Aerts.

SV OOSTKAMP: Martens, Vanhaeren, Declerck, Decloedt, Claeys (81’ De Waele), Canoot, Willem Broes, Bragard (87’ Lenihan), Benoot, Van De Water en Vanhaecke (70’ Timmerman).

DOELPUNTEN: 24’ Vanhaeren 0-1, 31’ Declerck 0-2, 69’ Bragard 0-3, 80’ Goossens 1-3

GELE KAART: 74’ Aerts